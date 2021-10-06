Прокуратура Австрії у справах економічних та корупційних злочинів провела ряд обшуків в головному офісі "Австрійської народної партії" (ÖVP), а також в канцелярії федерального канцлера та голови політсили Себастьяна Курца.

Про це повідомляє національне інформагентство Austria Press Agency (APA).

У середу, 6 жовтня, правоохоронці провели серію обшуків у справі щодо корупції та хабарництва. Зокрема, слідчі дії проводили в штаб-квартирі “Австрійської народної партії” (ÖVP) у Відні, в міністерстві фінансів та в будинках осіб з оточення канцлера.

Підозри правоохоронців стосуються самого федерального канцлера Австрії Себастіана Курца, ексміністерки у справах сім’ї та молоді Софі Кармасін, генерального секретаря міністерства фінансів Томаса Шміда, братів-медіамагнатів Вольфганга і Гельмута Феллнерів та медіагрупи “Öster­reich”.

Слідство вважає, що з грошей платників податків міністерство фінансів оплачувало проведення опитувань, що відбувалися до того, як Курц очолив партію та став канцлером. Результати цих опитувань нібито могли сприяти просуванню кандидатури Курца.

В ÖVP запевняють, що мета правоохоронців — завдати шкоди партії та канцлерові. Сам Курц в цей час перебував у в Словенії на саміті Західних Балкан.