Прокуратура Криму та міста Севастополь скерувала до суду ще 11 обвинувальних актів стосовно кримських суддів, що зрадили Україну.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Встановлено, що після окупації півострова 11 українських суддів зрадили присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених росіянами судових органів.

“Вони обійняли різні посади, зокрема й керівні. Йдеться про суддю незаконно створеного Апеляційного суду, голову та суддю окупаційного Ленінського районного суду, а також суддів, що перейшли працювати до Нахімовського, Євпаторійського та Сімферопольського, Нижньогірського, Феодосійського районних “судів” так званої Республіки Крим”, — йдеться в повідомленні.

Усі судді безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, а також брали участь у формуванні та організації роботи, як зазначили в Офісі генпрокурора.

Обвинуваченим наразі загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Водночас зазначається, що за фактами вчинення державної зради прокуратура автономії повідомила про підозри 713 особам, 225 з яких – судді, 215 обвинувальних актів скеровано до суду, 88 з них стосуються саме суддів. Також 14 осіб вже засуджено за державну зраду.