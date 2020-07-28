У Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі гірника на шахті "Новодружеська".

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.

“Слідством встановлено, що 27 липня близько 15.50 на вугледобувному підприємстві при виконанні робіт по вибірці породи стався обвал бетонної плити, в результаті якого прохідник отримав несумісні з життям тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.

Розслідування проходить за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України ( “порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людини”).