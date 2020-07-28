Про це повідомили в пресслужбі прокуратури.
“Слідством встановлено, що 27 липня близько 15.50 на вугледобувному підприємстві при виконанні робіт по вибірці породи стався обвал бетонної плити, в результаті якого прохідник отримав несумісні з життям тілесні ушкодження”, – йдеться в повідомленні.
Розслідування проходить за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України ( “порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людини”).
- Раніше повідомлялося, що народний депутат від фракції “Батьківщини” Михайло Волинець опублікував відеозвернення дружин протестуючих шахтарів до матері президента Володимира Зеленського.