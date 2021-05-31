Після того, як депутати Миколаївської міськради провалили голосування за скасування рішення про надання російській мові статусу регіональний, місцева прокуратура звернулася до суду.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

У відповідь на звернення Креміня Миколаївська обласна прокуратура повідомила, що скерувала позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду.

Прокурори вимагають визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 №19/4 “Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва”.

Як відомо, міськрада спершу постійно відкладала сесію, на якій мали розглянути питання про скасування згаданого рішення, а 20 травня провалили голосування за нього. Кремінь зазначив, що двічі звертався через це до прокурорів.

“Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення”, – наголосив мовний омбудсмен.

Зауважимо, що рішення про російську як регіональну мало бути скасовано задля приведення нормативних актів міськради у відповідність із Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної” ще 1,5 року тому.

Раніше існував закон “Про засади державної мовної політики” відомий як “закон Ківалова-Колесніченка”. Цей закон встановлював, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширював використання регіональних мов. Закон був прийнятий Радою в липні 2012 року голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, і спровокував протести по всій країні.

У тому ж році у зв’язку з введенням в дію “закону Ківалова-Колесніченка” міськрада Миколаєва вирішила визначити російську мову регіональною в місті Миколаєві. Але 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не відповідає Конституції України, відповідно, він тратив чинність.