Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
У відповідь на звернення Креміня Миколаївська обласна прокуратура повідомила, що скерувала позовну заяву до Миколаївського окружного адміністративного суду.
Прокурори вимагають визнання протиправним та нечинним рішення Миколаївської міської ради від 21.08.2012 №19/4 “Про надання російській мові статусу регіональної мови м. Миколаєва”.
Як відомо, міськрада спершу постійно відкладала сесію, на якій мали розглянути питання про скасування згаданого рішення, а 20 травня провалили голосування за нього. Кремінь зазначив, що двічі звертався через це до прокурорів.
“Сподіваюся, що Миколаївський адмінсуд нарешті скасує це ганебне антиконституційне рішення”, – наголосив мовний омбудсмен.
Зауважимо, що рішення про російську як регіональну мало бути скасовано задля приведення нормативних актів міськради у відповідність із Законом “Про забезпечення функціонування української мови як державної” ще 1,5 року тому.
Раніше існував закон “Про засади державної мовної політики” відомий як “закон Ківалова-Колесніченка”. Цей закон встановлював, що державною мовою є українська, але водночас істотно розширював використання регіональних мов. Закон був прийнятий Радою в липні 2012 року голосами більшості зі значними порушеннями процедури розгляду, зокрема, картками відсутніх депутатів, і спровокував протести по всій країні.
У тому ж році у зв’язку з введенням в дію “закону Ківалова-Колесніченка” міськрада Миколаєва вирішила визначити російську мову регіональною в місті Миколаєві. Але 28 лютого 2018 року Конституційний Суд України визнав Закон України “Про засади державної мовної політики” таким, що не відповідає Конституції України, відповідно, він тратив чинність.
- Днями Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення міської ради про регіональний статус російської мови від 2012 року.