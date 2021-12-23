Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією “Вокзальна компанія” АТ “Укрзалізниця”, роботи зі встановлення новорічної ялинки мали завершитися до 17 грудня 2021. Проте під час огляду приміщення 22 грудня ялинку виявлено не було”, – йдеться у повідомленні.