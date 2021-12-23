Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією “Вокзальна компанія” АТ “Укрзалізниця”, роботи зі встановлення новорічної ялинки мали завершитися до 17 грудня 2021. Проте під час огляду приміщення 22 грудня ялинку виявлено не було”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі дії щодо з’ясування обставин та притягнення винних до відповідальності тривають.
Ялинки незалежної України: який вигляд вони мали?
- Нагадаємо, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Подільським УП ГУНП провела обшуки в офісних приміщеннях Комунальної корпорації “Київавтодор” та підрядного підприємства через розтрату коштів у особливо великих розмірах на ремонті Південного мосту. Йшлося про 149 мільйонів гривень.
- А в Києві на Софійській площі прикрасили новорічну ялинку. Зазначалось, що встановлення новорічної ялинки на площі розпочалося ще на початку грудня.