Йорріта Фаассена, раніше одруженого на старшій дочці президента РФ Володимира Путіна, допитували щодо ухилення від санкцій та арештувала його земельну ділянку поблизу Амстердама.

Джерело: The Guardian, яке провело розслідування з двома іншими ЗМІ

Земельною ділянкою в Дуйвендрехті володіє Йорріт Фаассен, голландський бізнесмен, колишній чоловік Марії Воронцової, старшої дочки Путіна.

Запис у земельному кадастрі Нідерландів показує, що земельна ділянка була арештована 12 травня національною прокуратурою за фінансові, економічні та екологічні правопорушення. Агентство відповідає за дотримання санкцій.

Нідерландські кадастрові документи свідчать, що земельна ділянка була арештована в межах кримінального розслідування.

За словами Хелен Овер де Лінден, юристки та експертки з питань санкцій, конфіскація вказує на те, що Фаассен, ймовірно, буде об’єктом розслідування, хоча точну причину конфіскації неможливо встановити з відкритих документів. Прокуратура Нідерландів не коментувала причину арешту та чи перебував Фаассен під слідством.

Розслідуванням займалися Follow the Money, The Guardian і російський сайт розслідувань Proekt Media.

Кажуть, що Фаассен, який живе в Москві, був допитаний владою в аеропорту Схіпхол нещодавно після прильоту до Нідерландів, повідомив 25 травня Proekt Media з посиланням на джерело, яке знає Фаассена.

Згідно з повідомленням, особа сказала, що слідчі допитали Фаассена за підозрою в “ухиленні від санкцій” і конфіскували його ноутбук і мобільний телефон. За словами співрозмовника, він швидко повернувся до Москви.

Фаассен не відповідав на телефонні дзвінки чи запитання електронною поштою від Guardian про захоплення землі чи про інцидент у Схіпголі.

Обидві дорослі дочки Путіна, Марія та Катерина, були додані до санкційних списків ЄС і США в квітні 2022 року, незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас Фаассен не підлягає жодним санкціям у США, ЄС чи Великій Британії.

Фаассен одружився з Воронцовою у 2008 році, але, як повідомляється, пара розлучилася. За даними російських ЗМІ, у пари є 10-річний син.

У березні США заявили, що розпочинають нові розслідування щодо країн і осіб, залучених до зриву санкцій, широкий спектр діяльності, яка може варіюватися від направлення забороненого імпорту до Росії до сприяння фінансовим інтересам росіян, які потрапили під санкції за кордоном.

Росія використовувала мережі перевантажувальних пунктів та інші обхідні шляхи, щоб уникнути економічної ізоляції, а активісти скаржилися, що сім’ї російських чиновників, які потрапили під санкції, продовжують жити в Європі, попри війну.

Земельна ділянка за межами Амстердама та її сполучення з Фаассеном добре відомі громадськості. Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в

Україну у 2022 році протестувальники встановили на землі плакати із закликами до Путіна “Звільніть Навального”, маючи на увазі ув’язненого опозиціонера Олексія Навального, і закликаючи Воронцову сказати своєму батькові припинити війну в Україні .

Щодо іншого, ділянка площею 1432 квадратних метри (0,35 акра) за адресою Molenkade 28 у Дуйвендрехті, районі на південний схід від Амстердама, нічим не примітна. Хоча ділянка зараз порожня, Фаассен, зазначений власник, у 2021 році подав заявку на дозвіл побудувати на цій землі будинок і шість невеликих офісних будівель.

У березні 2022 року муніципалітет призупинив дозвільну процедуру на підставі “тісних зв’язків” Фаассена з Путіним.