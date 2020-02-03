Про це в коментарі державному інформагенству “Укрінформ” повідомила прессекретарка відомства Брехт ван де Мосдейк.
“Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємося, що 9 березня 2020 всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні”, — додала вона.
За інформацією джерел видання, підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання приєднатися до судового процесу та буде представлений в суді нідерландської юридичною фірмою.
Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
- У червні 2019 року Служба безпеки України повідомила про підозру трьом громадянам Росії (Ігорю Гиркин, Сергію Дубинському і Олегу Пулатову) і одному громадянину України (Леоніду Харченку в організації і пособництві терористичного акту, який призвів до аварії “Боїнга 777” (рейс MH17) в небі над Донбасом в 2014 році.
- 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані.
- На початку вересня Цемах був відданий Україною Росії в рамках обміну полоненими.
- Уже в грудні Служба безпеки України оголосила Цемаха в розшук.