Прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо катастрофи рейсу МН17 в 2014 році.

Про це в коментарі державному інформагенству “Укрінформ” повідомила прессекретарка відомства Брехт ван де Мосдейк.

“Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги, тому сподіваємося, що 9 березня 2020 всі підозрювані або, можливо, їхні адвокати будуть присутні”, — додала вона.

За інформацією джерел видання, підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання приєднатися до судового процесу та буде представлений в суді нідерландської юридичною фірмою.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.