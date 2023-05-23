Джерело: Київська міська прокуратура.
Зазначається, що дорожня пригода сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Підозрювана, керуючи автомобілем Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по проспекту Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.
Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не змогла оцінити зміну дорожніх обставин та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Це призвело до заподіяння потерпілій численних травм.
Внаслідок ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.
За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР.
Покарання передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
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