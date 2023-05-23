Депутатці Київської міської ради повідомили про підозру, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Вона наїхала на жінку-пішохода, внаслідок чого та постраждала.

Джерело: Київська міська прокуратура.

Зазначається, що дорожня пригода сталася 27 листопада 2022 року в Києві. Підозрювана, керуючи автомобілем Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по проспекту Степана Бандери у напрямку вулиці Богатирської.

Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка не змогла оцінити зміну дорожніх обставин та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження. Це призвело до заподіяння потерпілій численних травм.

Внаслідок ДТП жінка отримала переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є порушення підозрюваною вимог ПДР.

Покарання передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.