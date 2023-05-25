25 травня Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова. Одного експоліцейського засудили до 4 років ув’язнення, іншого – звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, ще двох фігурантів – виправдали. У прокуратурі заявили, що оскаржуватимуть вирок суду та вживатимуть "всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину".

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року в місті Переяслав чоловіки перебували на ганку домоволодіння одного з підозрюваних. Звідти вони неодноразово здійснювали постріли по заздалегідь розставленим ними мішеням. Вони нехтували тим, що область ураження кулями є громадським місцем, де могли перебувати інші особи.

Одна з куль, випущених по умовній мішені, влучила в голову 5-річного хлопчика, який в той час гуляв на вулиці з однолітками. Від отриманого поранення дитина померла в лікарні.

Згідно з вироком суду, колишньому поліціянту Івану Приходьку призначили чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство. Також суд враховуватиме його строк перебування під вартою.

На користь держави з Приходька стягнуть понад 135 тисяч гривень. Він має сплатити мільйон гривень моральної шкоди родичам загиблого хлопчика: батькам Кирила — 800 тисяч гривень, бабусі — 200 тисяч гривень.

Володимиру Петровцю, другому правоохоронцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за зберігання патронів.

Інших фігурантів Дмитра Кривошея та сина Володимира Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

Наразі вирок не набрав законної сили. Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури оскаржуватимуть його у встановленому законом порядку.

Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину”, – мовиться у повідомленні.

Справа Кирила Тлявова: що відомо?

31 травня 2019 року у місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик Кирило Тлявов, який бавився біля власного будинку, отримав вогнепальне поранення в голову. Дитину прооперували й перевезли до Києва, проте медикам не вдалося його врятувати.

Як з’ясувалося, поруч із будинком хлопчика двоє п’яних місцевих поліціянтів відкрили стрілянину по банках заради розваги. Одна з куль влучила у хлопчика.

Спершу поліціянтам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї) і за ст. 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке тілесне ушкодження).

3 червня 2019 року потерпілий 5-річний хлопчик помер в Дитячій клінічній лікарні №7.

Після цього прокуратура Київської області кваліфікувала дії правоохоронців за п. 2, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ч. 4. ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень).

Після того, що сталося, поліціянтів звільнили зі служби.

4 червня 2019 року Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох патрульних поліціянтів: Івана Приходька та Володимира Петрівця. Вже 18 липня 2019 року прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку.

6 грудня 2019 року слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому, в якому підозрюються поліціянти.

За версією слідства, в травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку в Переяславі (Київська область), ймовірно заради розваги, здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. У результаті одного з пострілів 5-річний Кирило Тлявов отримав смертельне поранення.

Двоє з обвинувачених — колишні працівники поліції. Також фігурантами є неповнолітній син одного з них і їхній товариш.

22 грудня 2022 року Переяславський міський районний суд звільнив з під варти Івана Приходька — четвертого обвинуваченого у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Йому призначили цілодобовий домашній арешт із зобов‘язаннями.