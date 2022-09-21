Прокуратура передала до АРМА майно та корпоративні права компанії російського мільярдера на суму близько 300 млн грн

Подільська окружна прокуратура Києва передала в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) арештовані корпоративні права російської компанії на суму близько 300 мільйонів гривень, комплекс приміщень площею 5 000 кв. м та понад 1,5 тис. га земельної ділянки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України.

Як встановило слідство, у Києві та на території інших регіонів здійснює свою діяльність підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є російський мільярдер, а тому є значний ризик у прийнятті керівництвом підприємства рішень на шкоду державній безпеці України.

Відтак за клопотанням прокуратури суд арештував корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу на суму майже 300 млн грн, комплекс приміщень та земельну ділянку.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокуратури за фактами здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України здійснюється Подільським УП ГУ Нацполіції в м. Києві за матеріалами СБУ (ч. 6 ст. 111-1 КК України).