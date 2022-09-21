Прокуратура передала до АРМА майно та корпоративні права компанії російського мільярдера на суму близько 300 млн грн

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України.
Як встановило слідство, у Києві та на території інших регіонів здійснює свою діяльність підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є російський мільярдер, а тому є значний ризик у прийнятті керівництвом підприємства рішень на шкоду державній безпеці України.
Відтак за клопотанням прокуратури суд арештував корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу на суму майже 300 млн грн, комплекс приміщень та земельну ділянку.
Досудове розслідування за процесуального керівництва прокуратури за фактами здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України здійснюється Подільським УП ГУ Нацполіції в м. Києві за матеріалами СБУ (ч. 6 ст. 111-1 КК України).
- В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.
- Прокуратура передала в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) кошти білоруських компаній на суму понад 1,5 млн гривень.
- За інформацією Державної казначейської служби України, російські активи, які були конфісковані, до державного бюджету України не надходили.
- Суд наклав арешт на нерухомість та корпоративні права підприємства, бенефіціарним власником якого є громадянин Росії.