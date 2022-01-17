П’ятому президенту України Петру Порошенка, 17 січня, обирають запобіжний захід у справі за підозрою у державній зраді. Прокуратура просить арешт чи заставу в 1 мільярд гривень.

Про це повідомляють #Букви.

Ще прокурори запропонували зобов’язати главу “Європейської Солідарності” (“ЄС”) здати закордонний паспорт. Також серед клопотань була пропозиція надягнути електронний браслет. У відповідь на таке адвокати Порошенка просять відмовитися від обрання йому запобіжного заходу. Після цього в залі Печерського районного суду став виступати Порошенко.

Зазначимо, що п’ятого президента підозрюють у держзраді. А саме в постачанні вугілля на українські ТЕЦ з так званих самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. Лідер “ЄС” заперечує звинувачення й називає їх політичним переслідуванням опозиції.