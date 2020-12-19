Київська місцева прокуратура № 6 і Печерське управління поліції повідомили про підозру 31-річному чоловіку за фактом перешкоджання роботі журналістки 28 листопада на території парку "Слави".

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

“Встановлено, що підозрюваний, підійшов до журналістки, яка в цей час здійснювала репортаж з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів та вибив із її рук мікрофон і свічку, а також почав штовхати дівчину. При цьому він агресивно висловловив своє невдоволення і пішов геть”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу нападника і виявили речові докази, зокрема одяг у якому чоловік напав на журналістку.

Фото: Київська міська прокуратура

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

Крім того, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Максимальна санкція покарання передбачає обмеження волі строком до 3 років.