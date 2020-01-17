Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Уточнюється, що 16 січня 2020 року Печерський суд Києва наклав арешт на кошти на банківських рахунках “Київметробуду” і його підрозділів.
“Це зроблено в рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва” , – сказано в повідомленні.
Відзначається, що прокуратура має намір звернутися до суду з клопотанням про передачу зазначених коштів з можливістю виплат на будівництво метрополітену.
- Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, нові станції метро “Мостицька” і “Проспект Правди” в київському мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.
- У листопаді 2018 року Київська метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської гілки метро. В рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій – “Мостицька” і “Проспект Правди”, а також відгалуження в бік станції “Виноградар” для подальшого продовження лінії.
- У березні 2019 року Президент України Петро Порошенко проінспектував будівництво метро на Віноградарь.