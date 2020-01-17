В Офісі генерального прокурора оголосили про попередження розкрадання коштів на будівництві метро в Києві.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Уточнюється, що 16 січня 2020 року Печерський суд Києва наклав арешт на кошти на банківських рахунках “Київметробуду” і його підрозділів.

“Це зроблено в рамках кримінального провадження для запобігання шахрайському заволодінню бюджетними коштами посадовими особами ПАТ «Київметробуд» та підконтрольних керівництву ПАТ інших підприємств під час будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі м. Києва” , – сказано в повідомленні.

Відзначається, що прокуратура має намір звернутися до суду з клопотанням про передачу зазначених коштів з можливістю виплат на будівництво метрополітену.