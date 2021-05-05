Прокуратура Манхеттену (Нью-Йорк) звернулась до федерального судді з проханням призначити "спеціального судового розпорядника", аби детально вивчити матеріали, які вдалося вилучити у Рудольфа Джуліані під час обшуку.

Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, ексмера міста Нью-Йорк та адвоката експрезидента США Дональда Трампа, звинувачують в порушенні правил лобіювання. Під час обшуків представники ФБР конфіскували в нього різні електронні пристрої, в тому числі мобільний телефон.

В клопотанні до суду прокурор Одрі Стросс вказала, що в справі Джуліані потрібно призначити спеціального розпорядника, який би вивчив всі матеріали, отримані слідством. Вона пояснила це тим, що в матеріалах може бути конфіденційна інформація, яка стосуватиметься роботи Джуліані адвокатом Трампа.

Це нормальна практика, коли суд призначає розпорядників для проведення аналізу матеріалів щодо отриманої інформації, захищеної адвокатською таємницею, а також для врегулювання суперечок між урядом та об’єктом розслідування.

Аналогічне клопотання було оформлено при захисті Майкла Коена, іншого адвоката Трампа. Тоді суддя запропонував Джуліані кількох кандидатів на роль розпорядника.

Однак Джуліані та його адвокат Боб Костелло категорично заперечують, що він причетний до якихось правопорушень. Офіційно проти Джуліані не видвинуто жодних звинувачень.

Костелло сказав, що нинішня влада намагається виставити Джуліані злочинцем, яким він не являється.

Американські слідчі намагаються перевірити телефони та комп’ютери Джуліані щодо його зв’язків приблизно з десятьма людьми. Загалом, було вилучено понад 10 мобільних телефонів й комп’ютерів з квартири й офісу Джуліані на Манхеттені.

Важливо, що відповідно до Закону про реєстрацію закордонних агентів (FARA), спроби повпливати на уряд США чи лобіювати будь-які інтереси когось із чиновників без відома Міністерства юстиції – федеральний злочин.