У Києві прокуратура спільно із Державною фіскальною службою проводить обшуки у приміщеннях Київської міської державної адміністрації (КМДА) та приватного підприємства щодо заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що обшуки проходять з приводу заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що директор приватного підприємства у 2013 році, придбавши об’єкти нерухомості, розташовані на комунальній землі, умисно не уклав договір оренди земельної ділянки, а користувався нею безоплатно”, – йдеться у повідомленні.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч. 2 ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для його вручення.

Крім того, в межах кримінального провадження тривають обшуки в приміщенні КМДА, службові особи якої можуть бути причетні до вказаних правопорушень.

“За результатами слідчих дій буде надано правова оцінка діям службових осіб КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди із землекористувачем”, – повідомили у прокуратурі.