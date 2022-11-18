Прокуратура Швеції виявила сліди вибухівки на місці аварій газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", тим самим підтвердивши, що інциденти на газогонах є диверсіями.

Про це йдеться у заяві шведського прокурора Матса Юнгквіста, який займається розслідуванням.

За його даними, під час огляду місця вибухів слідчі зафіксували та вилучили зразки для проведення аналізів.

Згодом було встановлено, що на низці сторонніх предметів, знайдених поблизу місця аварії, є сліди вибухівки.

У прокуратурі наголосили, що попереднє розслідування повинне встановити, чи є особи, яким можна вручити підозру.

Інших деталей розслідування Юнгквіст не надав.

ДОВІДКА: 27 вересня Данія та Швеція повідомили про витоки на газогонах27 вересня Данія та Швеція повідомили про витоки на газогонах “Північний потік” та “Північний потік-2” у Балтійському морі. Через декілька днів стало відомо про ще один витік.

У “Північного потоку” пошкоджень зазнали обидві нитки: одна — у морській економічній зоні Данії, а друга — у Швеції. Два витоки були дуже близько один до одного. У “Північному потоці-2” падіння тиску зафіксували на одній нитці.

Вимірювальні станції у Швеції та Данії зареєстрували сильні підводні вибухи у тому самому районі, де стався витік газу з газопроводів.

Після цього у Німеччині та ЄС запідозрили, що причиною витоку може бути диверсія.