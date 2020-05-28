Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, в травні 2019 року Литвиненко без належного вивчення матеріалів частково задовольнила заяву про забезпечення позову і призупинила дію ліцензії українського лоукостера SkyUp.

При цьому встановлено, що заявник, від імені якого подавався позов в Баришівський райсуд, його не підписував і з позовом не звертався.

“З огляду на, що суддя відмовилася від отримання письмового повідомлення про підозру, його вручено голові Баришівського районного суду для передачі підозрюваної у спосіб, передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України”, – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, справа на Литвиненко відкрили після журналістського розслідування, в якому було встановлено, що позивач – місцева жителька Оксана Пасенко – не подавала на авіакомпанію до суду. Нібито від неї надійшла заява нардепу Олександру Дубініну з вимогою посприяти в забезпеченні виконання рішення суду. Дубінін є менеджером групи “Приват” олігарха Ігоря Коломойського, який володіє “Міжнародними авіалініями України”.