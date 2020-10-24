Правоохоронці відкрили кримінальне провадження "за фактом ймовірного стеження" за народним депутатом, головою фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією.

Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.

Провадження відкрито за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

Так, сьогодні в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить нардепу Арахамії, виявлено підозрілий предмет.

Про інцидент народний обранець також повідомляв у соцмережах. Він розповів, що знайшов на зовнішній частині свого автомобіля невідомий чорний згорток. Пристрій прикріпили під заднім правим колесом.

Згідно з попередніми даними правоохоронців, виявлений пристрій є “трекером для відстеження переміщень автомобіля”.

“Фахівці вибухово-технічної служби обстежили цей предмет та встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідку буде направлено на експертне дослідження”, – зазначається в повідомленні.

Зараз слідчі встановлюють обставини інциденту.

За результатами експертизи виявленого пристрою буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження.