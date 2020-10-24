Про це поінформували в пресслужбі столичної прокуратури.
Провадження відкрито за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.
Так, сьогодні в поліцію Києва надійшло повідомлення про те, що під автомобілем, який належить нардепу Арахамії, виявлено підозрілий предмет.
Про інцидент народний обранець також повідомляв у соцмережах. Він розповів, що знайшов на зовнішній частині свого автомобіля невідомий чорний згорток. Пристрій прикріпили під заднім правим колесом.
Згідно з попередніми даними правоохоронців, виявлений пристрій є “трекером для відстеження переміщень автомобіля”.
“Фахівці вибухово-технічної служби обстежили цей предмет та встановили, що він не є вибухонебезпечним. Попередньо, цим предметом є трекер для відстеження переміщень автомобіля. Знахідку буде направлено на експертне дослідження”, – зазначається в повідомленні.
Зараз слідчі встановлюють обставини інциденту.
За результатами експертизи виявленого пристрою буде визначена остаточна кваліфікація і подальша підслідність кримінального провадження.
- В ніч на 11 серпня у Києві згорів автомобіль колишнього очільника Офісу Президента України Андрія Богдана. Він заявив, що розцінює це як погрозу від влади. Інформацію про загоряння авто також підтвердили в ГУ Нацполіції в місті Києві. Загалом вогонь пошкодив три транспортні засоби – Tesla і дві припарковані поруч автівки Mazda і Honda, які належать місцевим мешканцям.
- 28 серпня народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку. Також нардеп оприлюднив фото пожежі та відео, на якому видно, як рятівники гасять автівку, яка горить.