Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Як встановлено слідством, підприємство-постачальник з метою зменшення власних витрат та отримання надприбутку порушував технологію виготовлення гумових прокладок для рейкових колій шляхом заміни складних хімічних компонентів на дешевші матеріали. Лабораторні дослідження цей факт підтвердили.
В результаті використання вказаної продукції, що за своїм фізико-хімічним складом не відповідає вимогам ДСТУ, прокладки для рейкових колій передчасно виходять із ладу. Це, з одного боку, призводить до збільшення витрат держпідприємства на повторне придбання цієї продукції, з іншого – створює передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень.
У прокуратурі зазначають, що відповідальні за контроль якості посадові особи не здійснювали ніяких дій щодо припинення закупівлі неякісної продукції:
Разом з тим, посадові особи Регіональної філії “Південно-західна залізниця”, які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництво галузевої служби колій, будь-яких дій, спрямованих на припинення постачання недоброякісної продукції, не вживають. Більше того, діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання товаро-матеріальних цінностей, що не відповідають вимогам ДСТУ та безпідставно перерахували підприємству-виробнику понад 25 млн грн за продукцію сумнівної якості.
Загалом, збитки “Укрзалізниці” від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік.
Гумові прокладки низької якості виробництва вилучили у ході оглядів. Зараз вирішується питання для накладення арешту на вказану продукцію та повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.
- В одній із філій “Укрзалізниці” нараховували 2 млн гривень зарплати людям, які не виходили на роботу.
- Раніше було викрито масштабну схему постачання несертифікованої продукції для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, підприємство витратило понад 200 млн гривень на матеріали для ремонту інтер’єру вагонів. При цьому придбана за державні гроші продукція не відповідає вимогам безпеки пасажирських перевезень.
- У липні Сергію Лещенку продовжили контракт в “Укрзалізниці”: він заробляє по 332 тис. гривень на місяць.