Київська міська прокуратура повідомила про розслідування розтрати державних коштів службовими особами Регіональної філії "Південно-західна залізниця" через закупівлю неякісних прокладок для рейкових колій.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановлено слідством, підприємство-постачальник з метою зменшення власних витрат та отримання надприбутку порушував технологію виготовлення гумових прокладок для рейкових колій шляхом заміни складних хімічних компонентів на дешевші матеріали. Лабораторні дослідження цей факт підтвердили.

В результаті використання вказаної продукції, що за своїм фізико-хімічним складом не відповідає вимогам ДСТУ, прокладки для рейкових колій передчасно виходять із ладу. Це, з одного боку, призводить до збільшення витрат держпідприємства на повторне придбання цієї продукції, з іншого – створює передумови до виникнення надзвичайних подій на залізниці під час здійснення пасажирських та вантажних перевезень.

У прокуратурі зазначають, що відповідальні за контроль якості посадові особи не здійснювали ніяких дій щодо припинення закупівлі неякісної продукції:

Разом з тим, посадові особи Регіональної філії “Південно-західна залізниця”, які безпосередньо організовують роботу комісії вхідного контролю, та керівництво галузевої служби колій, будь-яких дій, спрямованих на припинення постачання недоброякісної продукції, не вживають. Більше того, діючи в інтересах вищевказаної комерційної структури, організували приймання товаро-матеріальних цінностей, що не відповідають вимогам ДСТУ та безпідставно перерахували підприємству-виробнику понад 25 млн грн за продукцію сумнівної якості.

Загалом, збитки “Укрзалізниці” від корупції на закупівлях детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оцінили у 8 млрд грн. І це лише за останній рік.

Гумові прокладки низької якості виробництва вилучили у ході оглядів. Зараз вирішується питання для накладення арешту на вказану продукцію та повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.