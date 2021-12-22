Нідерландська прокуратура вимагає засудити чотирьох підозрюваних у справі MH17 до довічного ув'язнення. Їх звинувачують у збитті пасажирського літака над Україною у 2014 році.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

“Підозрювані вдалися до руйнівного, спланованого та байдужого насильства», – заявили прокурори в суді та подали позов після триденного обвинувального висновку.

За даними нідерландської прокуратури, у 2014 році підозрювані займали ключові пости у групах бойовиків на сході України, де розбився літак.

Вони займали різні посади, але, за, даними прокуратури, працювали разом, щоб збити літак із неба.

“Тому всі вони заслуговують на однакове покарання”, – сказали прокурори.

У прокуратурі наголосили, що підозрювані були звичайними громадянами, яким не дозволялося здійснювати будь-які форми насильства.

За даними прокуратури, ці люди замовили ракетну установку, яка збила літак MH17. Вони організували транспортування до Росії і несли відповідальність за розгортання зброї.

“Ми також звинувачуємо підозрюваних у тому, що вони не надали жодних пояснень та спробували приховати справжні факти”, – сказали прокурори.

Докази злочину надходять із перехоплених телефонних розмов, заяв свідків, фотографій та відеозаписів перевезення ракети “Бук” та даних із вишок стільникового зв’язку, які дозволяють зрозуміти, де знаходилися підозрювані.

Крім того, було проведено багато досліджень уламків літака, а це означає, що було встановлено, що літак був уражений ракетою “Бук”.