Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування у справі "Межигір'я". Матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення підозрюваним та захисникам.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі про заволодіння резиденцією “Межигір’я”, – зазначається у повідомленні.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначили, що на сьогодні матеріали кримінального провадження відкриті фігурантам та їх захисникам для ознайомлення.

Після цього до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) буде направлено обвинувальний акт для розгляду справи по суті.

За даними слідства, протягом 2002-2013 експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку “Пуща-Водиця” урочища “Межигір’я”, а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

В рамках розслідування НАБУ ініційовано арешт сотень об’єктів рухомого, нерухомого майна, та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції “Межигір’я”. Вказані об’єкти за рішенням суду передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).