Про це у Facebook повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.
“Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницької області. 31 серпня він був госпіталізований з підтвердженим діагнозом COVID-19. Сьогодні, 5 вересня, він помер”, – написав Габінет.
Після ушпиталення Синишин знаходився в стані середньої тяжкості – у нього була підвищена температура і пневмонія, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Олег Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з липня 2014 року.
- Раніше повідомлялося, що за останню добу, 5 вересня, у світі коронавірусом заразилися рекордні 304 626 осіб.