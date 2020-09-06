У Хмельницькій області 5 вересня від коронавируса помер обласний прокурор Олег Синишин. Його ушпиталили близько тижня тому.

Про це у Facebook повідомив голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет.

“Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу передчасної смерті Олега Романовича Синишина, прокурора Хмельницької області. 31 серпня він був госпіталізований з підтвердженим діагнозом COVID-19. Сьогодні, 5 вересня, він помер”, – написав Габінет.

Після ушпиталення Синишин знаходився в стані середньої тяжкості – у нього була підвищена температура і пневмонія, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Олег Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з липня 2014 року.