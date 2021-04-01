Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, зловмисники вимагали $100 тисяч від банківського працівника за нібито виявлені кримінальні порушення. За цю суму спільники обіцяли приховати інформацію про розпочате “розслідування” і не оприлюднювати дані, що можуть негативно вплинути на репутацію банку.

Правоохоронці затримали прокурора однієї із Київських місцевих прокуратур у приміщенні банку відразу після отримання коштів.

Згодом було викрито і його спільника.

Прокурор та співробітник СБУ обвинувачуються в осмисленню неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення, поєднаному зі штучним створенням доказів обвинувачення, складанні свідомо підроблених офіційних документів, а також закінченому замаху на шахрайство, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Співробітнику СБУ також інкримінують розголошення даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.