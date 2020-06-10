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Прокурор у справі Стерненка відмовився підписувати активісту підозру, невдовзі після чого покинув процес

Колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка Андрій Радіонов відмовився підписувати підозру активісту, невдовзі після чого покинув справу.

Середа, 10 червня 2020, 15:45

Про це повідомляє “Слідство.інфо”.

Цього тижня в Службі безпеки України Стерненку підготували повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч.1, ст.115) і вручили активісту повістку про виклик для вручення цієї підозри.

За даними “Слідства.Інфо”, таку ж підозру слідчі СБУ підготували Стерненку ще місяць тому. Тоді старший групи прокурорів Андрій Радіонов відмовився її підписувати і вийшов зі справи. Він пояснив своє рішення у документі на 13 сторінок. Агентство з розслідувань публікує частину цього документу.

У документі йдеться про те, що слідство упереджене, а підозра — незаконна й суперечить зібраним у розслідуванні доказам. Також там згадується про генерального прокурора Ірину Венедіктову. Її Радіонов вважає необʼєктивною у цій справі, а її дії — такими, що загрожують незалежності прокурорів. Прокурор згадав про публічні обіцянки Венедіктової оголосити Стерненкові підозру в будь-якому випадку попри те, що за законом вона не може втручатися в розслідування. Прокурор навіть подав на Венедіктову скаргу в спеціальний орган, який контролює прокурорів.

Незабаром після цього прокурор перевівся до іншого департаменту, а значить був виключений зі справи Стерненка.

Водночас сам Сергій Стерненко у своєму Facebook прокоментував цей документ і наголосив, що прокурора Радіонова “просто викинули зі справи, призначили ручного Бозовуляка та нагнули слідчого”.

“І тепер підозра мені вже погоджена. Та сама необґрунтована, упереджено складена та бездоказова”, — заявив Стерненко.

Раніше повідомлялося, що Стерненку повідомили про нову підозру про скоєння вбивства.

Теги: вбивство, Ирина Венедиктова, вбивство, Сергій Стерненко

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