Прокуратура просить застосувати до ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП зазначили, що 19 січня 2022 року до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до ексглави правління НАК “Нафтогаз України”, який, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

У відомстві додали, що судове засідання з обрання запобіжного заходу призначено на 19 січня 2023 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 січня 2023 року, екскерівнику “Нафтогаз Україна” Андрію Коболєву повідомили про підозру у заволодінні коштів сумою понад 229 млн гривень у 2018 році.

За даними САП, у 2018 році голова правління, зловживаючи своїм службовим становищем, ініціював розгляд Наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проєктів працівникам НАК “Нафтогаз України”, включаючи членів правління.

Пізніше посадовець підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 мільйонів доларів США.

При цьому голова правління свідомо приховав від членів Комітету з призначень та винагород і Наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік. У результаті Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій.

Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму, на 229 250 410 грн.

У САП зауважили, що протягом 2018-2021 років службові особи НАК “Нафтогаз України” не сприяли розслідуванню, ховаючи від слідства документи та матеріали компанії, необхідні для встановлення обставин вчинення злочину.