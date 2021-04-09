Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Як сповіщалося, у серпі 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про часткове закриття кримінального провадження щодо формули “Роттердам+”. У листопаді Вищий антикорупційний суд поновив слідство. НАБУ вимагало від Офісу генпрокурора змінити прокурора у справі.

Вже 21 січня САП знову закрила справу “Роттердам+”. Тоді НАБУ подало скаргу на ім’я в.о. голови САП Максима Грищука. За тиждень САП відновила розслідування у справі щодо “Роттердам+”. Тепер, за 2,5 місяці, ситуація повторилася: прокурор закрив справу.

“Поза межами здорового глузду: сьогодні прокурор Пономаренко втретє закрив справу “Роттердам+”. І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд”, — повідомили в Бюро.

НАБУ має намір оскаржити це рішення і вкотре звернутися до генпрокурорки Ірини Венедіктової задля зміни старшого групи прокурорів.

“[Старший групи прокурорів] вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до Вищого антикорупційного суду. З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка”, — пояснили в Бюро.