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За даними Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, Віталій Касько підозрюється у скоєнні дій, спрямованих на руйнування української правоохоронної системи. Зокрема йдеться про “організацію сфальшованої групою осіб справи щодо Тетяни Чорновол, з метою її незаконного ув’язнення”.

Як відомо, 10 квітня 2020-го журналістка та колишня депутатка Тетяна Чорновол опублікувала постанову на обшук слідчими ДБР, у якій йшлося про нібито її причетність до вбивства члена “Партії Регіонів” Володимира Захарова у 2014-му. Тоді Чорновол інкримінували відразу 7 статей ККУ, що вона назвала репресіями та спробою переписати “історію Майдану”. Сам Віталій Касько згодом став прокурором у цій справі, хоча і мав “конфлікт інтересів” з Чорновол.

“У 2016 році я проти нього ініціювала 2 кримінальні справи. Я особисто як народний депутат писала заяву у Генпрокуратуру. По моїх заявах порушувалися кримінальні справи, було розслідування, вручалася підозра Каську. Зокрема це одна справа, і всі знають, що це реальна кримінальна справа, коли Касько вкрав 2 службові квартири. Ця справа була закрита дуже сумнівними способами”, – заявила Чорновол.

Довідка. Центр “Миротворець” – неурядова організація, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, завданням якої є надання інформаційно-консультативної допомоги органам виконавчої влади з метою остаточного встановлення миру в Україні.