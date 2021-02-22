Верховний суд надав прокурору Нью-Йорка шлях для отримання податкових декларацій Дональда Трампа. Експрезидент США тривалий час боровся, щоб захистити свої фінансові документи від прокуратури.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Документи будуть передані з дотриманням правил секретності великого журі (колегії присяжних, що визначає доцільність висунення будь-кому звинувачень), тобто їхнє поширення було обмежено.

У такий спосіб суд розв’язав проблему щодо гальмування судового процесу захистом Трампа та припинив боротьбу експрезидента за приховування цих документів.

Вимоги стосувалися документів Трампа за 2011-2019 роки. Це і декларації його фірми Mazars, і документи щодо призначення Трампом Майкла Коена і нібито виплати йому таємних грошей, які юрист мав передати двом жінкам, які стверджували, що мали позашлюбні зв’язки з майбутнім президентом.

Торік в липні Верховний суд відхилив вимоги Трампа щодо надання йому імунітету від повістки в суд з вимогою надання його податкової декларації. Судді повернули справу до суду нижчої інстанції.

У жовтні федеральний апеляційний суд заявив, що немає підстав припускати, що від Трампа вимагають чогось більшого, ніж зазвичай потрібно під час розслідування фінансових та корпоративних злочинів. Тоді особисті юристи Трампа повернули справу до Верховного суду.