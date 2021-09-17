Про це йдеться в листі.
Прокурори погодились, що обов’язкова вакцинація федеральних службовців є незаконною та “навряд чи стане успішною для сфери суспільної охорони здоров’я”. Вони стверджують, що мета Байдена – “посіяти розбіжності й недовіру, а не сприяти єдності й здоров’ю суспільства”.
“Вакцини допомогли захистити мільйони американців, і, безумовно, є й інші, кому б допомогла вакцинація. Але аби переконати тих, хто не хоче зробити щеплення, потрібно залишити місце для дискусій та обговорень”, – сказано в листі.
На їх думку, Байден має дати право американцям самостійно вирішувати – вакцинуватися проти коронавірусу чи ні.
“Якщо ваша адміністрація не змінить свій курс, генпрокурори шукатимуть всі доступні юридичні можливості, аби ви відповіли перед законом”, – пояснили прокурори.
Прокурор штату Південна Кароліна сказав, що сам зробив щеплення проти коронавірусу і закликає до цього всіх американців.
Лист підписали прокурори таких штатів, як Південна Кароліна, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Флорида, Джорджія, Індіана, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Нью-Гемпшир, Північна Дакота, Огайо, Оклахома, Південна Дакота, Техас, Юта, Західна Вірджинія та Вайомінг. Важливо, що у 21 з 24 штатів керують представники Республіканської партії. Лист підписали такі демократичні штати, як Канзас, Кентуккі та Луїзіана.
Наразі 75% дорослих американців зробили хоча б першу дозу щеплення проти коронавірусу. Обидві – понад 64% американців.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо. Зокрема, покази Тижня моди в Нью-Йорку (США), що заплановані на вересень, зможуть відвідати лише вакциновані проти коронавірусу COVID-19 гості.