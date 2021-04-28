В органах прокуратури розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Першими вакцину отримали працівники Офісу Генпрокурора, зокрема, його очільниця Ірина Венедіктова.

Про це сповістили у пресслужбі прокуратури.

В органах прокуратури розпочалося проведення вакцинації проти коронавірусу. Першими вакцинують 500 працівників Офісу генпрокурора. Серед тих, кому вже зробили щеплення, генпрокурорка Ірина Венедіктова і її заступники. Обласні і окружні прокуратури отримають вакцину в травні.

В Офісі зазначили, що вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії, цільовою групою якого є правоохоронні органи.

На фото, наданих Офісом, можна побачити, що щеплення робили вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Зауважимо, що у квітні Міністерство охорони здоров’я збільшило кількість працівників правоохоронних органів, що можуть бути вакциновані на третьому етапі.

В наказі МОЗ від 16 квітня щодо змін у Дорожній карті вакцинації з’явилося багато уточнень. Зокрема, у порівнянні з наказом МОЗ від 24 грудня, значно збільшився перелік правоохоронних відомств, працівники який будуть щеплені на 3 етапі.

У новому наказі до списку долучили працівників апарату РНБО, Міноборони, НАБУ, міграційної служби, Управління держохорони, Держслужби транспорту, розвідки, рибоохорони, державної лісової охорони, органів прокуратури тощо.

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Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19 препаратом Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.

19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.

У вівторок, 13 квітня, в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.