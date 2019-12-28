Прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Прокурор Симонов вибачився перед присутніми та додав, що вони змушені покинути зал суду. Присутні аплодували їм, коли вони виходили із залу засідання.

Після цього три представниці потерпілих, зокрема і Євгенія Закревська, подали заяву щодо відводу нової групи прокурорів.

Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

“Колегія суддів дійшла висновку, що заява про відвід задоволенню не підлягає”, – зазначила головуюча суддя Маргарита Васильєва.

Таке рішення потерпілі, які беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції, зустріли криками “Ганьба”.

Нагадаємо, вчора Генпрокурор України Руслан Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексспівробітників підрозділу спецпризначення “Беркут” у день розгляду апеляцій на їхній арешт. До нової групи увійшли: Сергій Куций, Олександр Субботін, Шеваленко.