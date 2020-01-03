Троє прокурорів у справах Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора і залишаються на займаних посадах.

Результати проходження опубліковано на сайті відомства.

У повідомленні сказано, що за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом.

Прокурор Ігор Земсков дав коментар “Громадському”, в якому не став розкривати деталі проведення співбесіди, зазначивши, що “більшість питань стосувалася розслідувань”.

Земсков пояснив, що продовжить займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування і підтриманням обвинувачення в провадженнях у справах Майдану, де він – старший групи прокурорів.

Напередодні сім’ї загиблих Героїв Небесної Сотні вимагали від генерального прокурора Руслана Рябошапки повернути виключених прокурорів у рамках справи про розстріли активістів Майдану.