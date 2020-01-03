Результати проходження опубліковано на сайті відомства.
У повідомленні сказано, що за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом.
Прокурор Ігор Земсков дав коментар “Громадському”, в якому не став розкривати деталі проведення співбесіди, зазначивши, що “більшість питань стосувалася розслідувань”.
Земсков пояснив, що продовжить займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування і підтриманням обвинувачення в провадженнях у справах Майдану, де він – старший групи прокурорів.
Напередодні сім’ї загиблих Героїв Небесної Сотні вимагали від генерального прокурора Руслана Рябошапки повернути виключених прокурорів у рамках справи про розстріли активістів Майдану.
- 29 грудня із полону бойовиків “ДНР/ЛНР” в рамках обміну були звільнені 76 українців. Серед них 12 військовослужбовців і 64 цивільних. Служба безпеки України оприлюднила повний список 76 звільнених українців.
- Бойовикам були передані терористи, вбивці і п’ятеро екс-“беркутівців”, підозрюваних у розстрілі активістом Майдану.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби п’ятеро екс-“беркутівців» не були включені в процес обміну утримуваними особами, бойовики не віддали б полонених українських вояків. Також Зеленський повідомив, що якби була можливість поміняти навіть 100 “беркутівців” на одного українського розвідника, він би зробив це.
- Моніторингова місія ООН стурбована тим, що обмін колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачених в убивстві 48 активістів, ускладнить розслідування справ Майдану.