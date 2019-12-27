Про це повідомляють #Букви.
Так, суд розпочав розгляд питання, чи можливе проведення засідання за відсутності частини потерпілих і екс-“беркутівця” Олександра Маринченка. Останній відсутній у залі засідань, оскільки знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.
Від прокурорів і адвоката постраждалих активістів Революції Гідності Євгенії Закревської надійшли клопотання про надання часу на ознайомлення з матеріалами справи і апеляційними скаргами екс-“беркутівців”.
Зокрема, зазначалося, що тільки напередодні колишні “беркутівці” Олександр Маринченко та Сергій Тамтура подали свої апеляції, і прокурори, а також адвокати потерпілих не встигли з ними ознайомитися.
Крім того, оскільки про дату і час засідання було повідомлено тільки напередодні, не всі потерпілі встигли приїхати до суду.
Прокурори відзначили, що про те, що розгляд відбудеться сьогодні, дізналися вчора пізно ввечері, і не встигли вивчити матеріали скарг. Наголошувалося, що засідання продовжувати не можна, тому що це буде порушенням законодавства.
Захист екс-“беркутівців” виступив за проведення засідання без підозрюваного.
Після заслуховування сторін Апеляційний суд Києва оголосив про перерву в засіданні до 16:00.
Суддя також постановила надати копії апеляційних скарг для ознайомлення сторонам.
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