Представники прокуратури і потерпілих клопочуть у Київському апеляційному суді про перенесення розгляду апеляцій на арешт екс-співробітників підрозділу спецпризначення "Беркут".

Про це повідомляють #Букви.

Так, суд розпочав розгляд питання, чи можливе проведення засідання за відсутності частини потерпілих і екс-“беркутівця” Олександра Маринченка. Останній відсутній у залі засідань, оскільки знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Від прокурорів і адвоката постраждалих активістів Революції Гідності Євгенії Закревської надійшли клопотання про надання часу на ознайомлення з матеріалами справи і апеляційними скаргами екс-“беркутівців”.

Зокрема, зазначалося, що тільки напередодні колишні “беркутівці” Олександр Маринченко та Сергій Тамтура подали свої апеляції, і прокурори, а також адвокати потерпілих не встигли з ними ознайомитися.

Крім того, оскільки про дату і час засідання було повідомлено тільки напередодні, не всі потерпілі встигли приїхати до суду.

Прокурори відзначили, що про те, що розгляд відбудеться сьогодні, дізналися вчора пізно ввечері, і не встигли вивчити матеріали скарг. Наголошувалося, що засідання продовжувати не можна, тому що це буде порушенням законодавства.

Захист екс-“беркутівців” виступив за проведення засідання без підозрюваного.

Після заслуховування сторін Апеляційний суд Києва оголосив про перерву в засіданні до 16:00.

Суддя також постановила надати копії апеляційних скарг для ознайомлення сторонам.