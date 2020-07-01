Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Такий запобіжний захід прокурори просять обрати лише до 10 липня 2020 року.

“Прошу застосувати до Порошенка Петра Олексійовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання в межах терміну досудового розслідування, тобто до 10 липня 2020 року. Покласти на Петра Порошенка зобов’язання з’являтися на кожну вимогу до слідчого, не залишати Київ, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками у кримінальній справі і здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон”, – заявив один із прокурорів під час засідання в Печерському районному суді Києва.

За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову посадову особу” – голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка до скоєння злочину, а саме “перевищення ним влади і службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст . 426-1 Кримінального кодексу України). Слідчі наполягають, що Порошенко нібито чинив тиск на голову СЗР у 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби.

У звинуваченні йдеться, що штатним розписом СЗР була передбачена лише одна посада першого заступника голови служби. На момент призначення Семочка вона була вже зайнята (і в кошторисі не були передбачені кошти на “утримання другої посади першого заступника голови СЗР”). Прокурори наполягають, що в результаті такого призначення держбюджет зазнав збитків у розмірі 557 тисяч гривень.

Ще одна претензія слідства полягає в тому, що Семочко “безпідставно отримав доступ до документів, які містять держтаємницю”.

Варто відзначити, що 10 липня 2020 року закінчується термін розслідування цієї справи щодо Порошенка. У той же час, вже є клопотання прокуратури про продовження термінів розслідування. Його суд повинен розглянути окремо.