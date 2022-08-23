Прокурори викрили дві злочинні організації, які тривалий час шахрайським способом викрадали кошти громадян. Зловмисники розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України та "Є-підтримки".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Для отримання обіцяних соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток. Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, здійснювали із них перерахування коштів, в зокрема кредитних.

Наразі встановлено майже 150 потерпілих та суму збитків у розмірі 10 мільйонів гривень.

Крім того, одне зі злочинних угруповань заволоділо коштами громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати військовослужбовцям Збройних сил України.

Дев’ять учасників злочинної організації вже затримано. Їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві.