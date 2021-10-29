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Проміжні вибори до ВРУ: «ОПОРА» зафіксувала використання адмінресурсу з боку провладних кандидатів

Спостерігачі зафіксували численні порушення під час проведення агітаційної кампанії перед довиборами на Черкащині та Херсонщині. Зокрема, використання адміністративного ресурсу з боку провладних кандидатів.

П’ятниця, 29 жовтня 2021, 17:29

Про це йдеться у звіті громадянської мережі “ОПОРА”. 

Як сповіщалося, цієї неділі, 31 жовтня, на окрузі №184 (Херсонська область) та окрузі №197 (Черкаська область) відбудеться голосування на проміжних виборах народних депутатів.

Спостерігачі зазначили, що передвиборча агітація на проміжних виборах “супроводжувалась серйозними проблемами щодо дотримання законодавства та демократичних стандартів виборів”.

Суттєвою проблемою стало використання адміністративного ресурсу.

Спостерігачі оцінили кампанії кандидатів у народні депутати України Сергія Козиря (“Слуга народу”), Геннадія Лагути (“Партія Ігоря Колихаєва “Нам тут жити!”) зі 184-го округу, а також Віталія Войцехівського (“Слуга народу”) зі 197-го округу як такі, що мали найбільше ознак зловживань адміністративним ресурсом.

Це пояснюється широкими зв’язками вказаних учасників виборів із суб’єктами владних повноважень, внаслідок їх приналежності до правлячої партії “Слуга народу” або впливового регіонального партійного проекту. Саме до заходів на підтримку цих кандидатів прямо або опосередковано активно долучалися посадові особи центральних та місцевих органів влади. При цьому ОПОРА акцентує  схильність представників різних політичних сил, включно з опозиційними, до використання своїх політичних комунікацій з посадовими особами різних рівнів.

Як сповіщалося, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відкрили басейн у місті Золотоноша, яке є центром виборчого округу, де незабаром відбудуться довибори до Верховної Ради. Віталій Войцехівський, який балотується від “Слуги народу” і цьому окрузі, також є мером Золотоноші.

“ОПОРА” називає цей візит “однією з найважливіших демонстрацій потреби в посиленні гарантій політичної нейтральності публічної адміністрації в Україні”.

“З метою привернення уваги виборців кандидати досить активно використовували в агітації заходи, пов’язані з реалізацією державних та комунальних програм (зокрема, програма “Велике будівництво”, державні субвенції на соціально-економічний розвиток, відкриття локальних інфраструктурних об’єктів). Це не дозволяло виборцям ефективно відрізнити виборчі інтереси від поточної діяльності державної влади та органів місцевого самоврядування. Не лише представники правлячої партії “Слуга народу” зловживали бюджетними ресурсами у виборчих інтересах, але за оцінками спостерігачів саме вони мали найбільший доступ до заходів ресурсних та резонансних програм“, — йдеться в звіті.

Виявляли й грубі порушення під час агітації. Зокрема, у Золотоніській спеціалізованій школі інформаційних технологій № 2 було розміщено агітаційні листівки на підтримку Войцехівського.

“Враховуючи, що згаданий кандидат обіймає посаду міського голови Золотоноші, а події відбувалися у навчальному закладі, інцидент також має ознаки зловживання адміністративним ресурсом”, — зазначили в “ОПОРА”

Стосовно ситуації на 184-му окрузі спостерігачі заявляють про політичну домовленість між кандидатом від “слуг” Козирем та кандидатом “Нам тут жити!” Лагутою.

Призначення останнього головою Херсонської ОДА у межах політичної угоди з найактивнішим конкурентом не порушує законодавство, але вчергове демонструє залежність публічної адміністрації в Україні від політичних та виборчих впливів”, — зазначили в “ОПОРА”.

Спостерігачі звернулися до поліції щодо можливого здійснення агітації на користь Козиря під час представлення Лагути як нового голови ОДА.

“ОПОРА закликає правоохоронні органи вивчити усі обставини даного порушення виборчого законодавства, встановити роль всіх присутніх на заході посадових осіб ОДА та Офісу Президента України і притягнути винних до відповідальності”, — йдеться в звіті.

Загалом за даними Національної поліції, у двох округах було розпочато 12 кримінальних проваджень, з яких 5 стосуються можливого підкупу виборців, 4 — перешкоджання здійсненню виборчого права. Також складено кілька десятків адмінматеріалів щодо порушень.

Довибори до Ради

У квітні ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 на кінець жовтня.

Довибори на 197-му окрузі були призначені у зв’язку з припиненням депутатських повноважень Олександра Скічка за рішенням Верховної Ради.  Ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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До 197-го округу належать міста Золотоноша, Канів, частина Соснівського району Черкас, Золотоніський район (повністю), а також частини Канівського та Черкаського районів.

Напередодні Черкаська ОДА подала клопотання до ЦВК щодо перенесення центру 197-го виборчого округу з Канева до Золотоноші. І ЦВК ухвалила відповідне рішення.

Довибори у 184-му окрузі призначили через те, що нардеп Ігор Колихаєв (“За майбутнє”) був обраний 15 листопада мером Херсона.

Теги: Володимир Зеленський, Войцехівський, Геннадій Лагута, довибори, звіт, Золотоноша, Слуга народу, ОПОРА

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