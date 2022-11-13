Проміжні вибори у США: демократи збережуть контроль над Сенатом

Демократи утримають контроль над Сенатом США після того, як сенатор Кетрін Кортес Масто виграла переобрання в Неваді, прогнозує Edison Research у суботу, віддавши велику перемогу президенту Джо Байдену.

Про це інформує Reuters.

Зараз Сенат розділений 50:50 між демократами та республіканцями. Новообраний Сенат складе присягу 3 січня.

Республіканці близькі до отримання контролю над Палатою представників США, оскільки офіційні особи продовжують підраховувати бюлетені, подані на проміжних виборах у США у вівторок.

Кортес Масто з невеликим відривом переміг конкурента від Республіканської партії Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату, якого підтримав колишній президент Дональд Трамп.

Завдяки перемозі Масто після перевиборів сенатора-демократа Марка Келлі в Арізоні, демократи контролюватимуть щонайменше 50 місць у Сенаті зі ста.

“Америка показала, що ми віримо в нашу демократію, що коріння демократії глибокі та сильні”, — заявив на пресконференції лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.