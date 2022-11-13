Проміжні вибори у США: демократи збережуть контроль над Сенатом

Про це інформує Reuters.
Зараз Сенат розділений 50:50 між демократами та республіканцями. Новообраний Сенат складе присягу 3 січня.
Республіканці близькі до отримання контролю над Палатою представників США, оскільки офіційні особи продовжують підраховувати бюлетені, подані на проміжних виборах у США у вівторок.
Кортес Масто з невеликим відривом переміг конкурента від Республіканської партії Адама Лаксальта, колишнього генерального прокурора штату, якого підтримав колишній президент Дональд Трамп.
Завдяки перемозі Масто після перевиборів сенатора-демократа Марка Келлі в Арізоні, демократи контролюватимуть щонайменше 50 місць у Сенаті зі ста.
“Америка показала, що ми віримо в нашу демократію, що коріння демократії глибокі та сильні”, — заявив на пресконференції лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.
- Під час проміжних виборів до Палати представників США було переобрано двох кандидатів від Демократичної партії, які померли ще минулого місяця.
- Виборці в низці критично важливих штатів відкинули кандидатів від республіканців на посади губернатора, генерального прокурора та держсекретаря, які поширювали сумніви щодо виборів 2020 року, блокуючи спробу поставити союзників колишнього президента Дональда Дж. Трампа на посади з широкими повноваженнями щодо голосування.