У день проміжних виборів, 8 листопада, Республіканська партія набирає обертів й має великі шанси отримати більшість в Палаті представників США, що може знищити законодавчі ініціативи президента Джо Байдена, а також похитнути підтримку України.

Про це повідомляє CNN.

У повідомленні зазначається, що якщо Республіканська партія отримає більшість у Палаті представників, то це може зруйнувати внутрішній законодавчий порядок денний Джо Байдена.

Результати проміжних виборів визначать, яка з партій США – Демократична чи Республіканська – контролюватиме Конгрес, законодавчий орган Сполучених Штатів. Демократична партія президента США Джо Байдена на даний час має дуже незначну більшість над республіканцями у Конгресі, що дає їм можливість об’єднуватись та приймати більш прогресивні закони.

Однак вибори 2022 року можуть легко змінити баланс сил. У 2022 році всі 435 місць у Палаті представників і 35 зі 100 місць у Сенаті включені до голосування. Крім того, 36 із 50 штатів обиратимуть губернаторів.

Що станеться, якщо до влади прийде Республіканська партія?

Республіканська партія вже повідомляє про те, що, якщо вони отримають більшість у палаті представників, то це зробить життя Джо Байдена нещасним й республіканці спробують зруйнувати його надії на переобрання. В ексклюзивному інтерв’ю CNN лідер республіканської меншості в Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті сказав, що він планує піддати Білому дому бурхливе розслідування всього, від походження Covid-19 до виведення військ з Афганістану.

Крім того, Республіканська партія планує переслідувати сина Джо Байдена Хантера через його ділові справи, а також намагатиметься дискредитувати та зірвати розслідування ФБР і Міністерства юстиції щодо Трампа.

У Сенаті республіканська більшість надзвичайно ускладнить для Байдена затвердження призначень ключових посадових осіб, іноземних послів і суддів. Якщо Республіканська партія отримає більшість, то також варто очікувати період гострих протистоянь щодо бюджетів і ліміту запозичень уряду США – криза, яка може спричинити великі потрясіння у світовій економіці.

Що означають проміжні вибори для американської демократії?

Це перші національні вибори після 2020 року, коли Трамп відмовився визнати поразку і намагався залишитися при владі. Тоді Джо Байден вступив на посаду через два тижні з повідомленням про зцілення та національну єдність. Проте його бачення того, що кращі «ангели» Америки можуть об’єднати поляризовану країну, не справдилось.

Своєю чергою Дональд Трамп все ще не визнає, що програв, і поширює брехню про те, що його незаконно усунули від влади, щоб катапультувати очікувану заявку на переобрання. Мільйони американців вірять йому, створюючи активність серед основних прихильників, які могли б повернути Республіканську партію до влади в Конгресі.

Ще одне джерело напруженості виникне під час перегонів, коли здається, що республіканці лідирують за підрахунками голосів, поки великі партії бюлетенів для дострокового та поштового голосування не будуть підраховані одночасно. Трамп використав такий сценарій, щоб поставити під сумнів чесність виборів 2020 року.

Що ці вибори означають для Байдена?

Історія показує, що новообрані президенти майже завжди стикаються з негативною реакцією на проміжних виборах через два роки. Ось чому вони закладають головні законодавчі пріоритети на початок свого терміну.

Якщо у демократів буде не все так погано, як дехто побоюється, Байден отримає підтримку, коли розмірковуватиме, чи балотуватися на переобрання. Якщо республіканці переможуть, виникнуть нові запитання щодо перспектив Джо Байдена у 2024 році. За кілька тижнів президенту виповниться 80 років — це привід для святкування, але й небажане нагадування про його власні політичні зобов’язання.

Проте не все так погано для Джо Байдена. Адже два його попередники від Демократичної партії Білл Клінтон і Барак Обама зазнали виснажливих докорів з боку виборців під час проміжних виборів, але відновилися й легко переобралися через два роки. Питання полягає в тому, чи вистачить у Байдена енергії та політичної спритності.

Що ці вибори означають для Трампа?

45-й президент США Дональд Трамп зробив проміжні вибори випробуванням на лояльність для республіканців, яким довелося заплатити за його підтримку, посиливши його неправдиві заяви про нібито фальсифікації виборів у 2020 році. Лідери Республіканської партії хотіли б, щоб Трамп взагалі не брав участь у виборах, проте так не буде.

Трамп зіграв важливу роль у тому, що його партія втратила Палату представників у 2018 році та Сенат і Білий дім у 2020 році, і цілком можливо, що він знову все зіпсує.

Якщо республіканці переможуть на проміжних виборах, то Трамп візьме на себе всі заслуги. Якщо вони не виправдають очікувань, він буде звинувачувати у цьому всіх інших.

У будь-якому випадку Дональд Трамп, ймовірно, знову балотуватиметься у 2024 році. Це буде кампанія, яка може спровокувати політичний крах, оскільки є шанс, що після виборів 2020 року його звинуватять у збереженні секретних документів або в службових злочинах.

Зрештою, перемога республіканців означатиме, що через два роки після відходу ганебної ідеології “трампізму”, вона знову повернеться до влади.

Довідково. Трампізм — політична ідеологія, стиль державного управління, політичний рух та набір механізмів здобуття і утримання влади, пов’язаний з 45-м президентом США, Дональдом Трампом і його політичною базою. Трампісти — це терміни, які використовуються для позначення тих, хто демонструє ознаки трампізму, тоді як політичні прихильники Трампа відомі як Трампери.