Про це розповідають #Букви.
“Ми дуже задоволені тим, як усе йде. Ми дійсно так вважаємо. Я тут, щоб сказати вам – ми на шляху до перемоги на цих виборах”, – сказав Байден.
Колишній віце-президент попросив своїх прихильників терпляче почекати, поки в штатах тривають підрахунки голосів.
“Ми розуміли, що через безпрецедентне дострокове голосування та голосування поштою, це займе якийсь час. Нам потрібно набратися терпіння, поки … важка робота з підрахунку голосів не буде закінчена, і вона не закінчиться, поки не будуть підраховані всі голоси, все бюлетені не будуть підраховані”, – продовжив Байден.
- Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден не розраховує на ранню перемогу в гонці, бо в південних штатах його опонент, Дональд Трамп, отримав лідерство за попередніми підрахунками голосів.