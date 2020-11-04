Виступаючи у Вілмінгтоні, штат Делавер, кандидат від Демократичної партії Джо Байден сказав, що "почуває себе добре", але закликав набратися терпіння, оскільки підрахунок голосів триває в декількох ключових штатах.

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“Ми дуже задоволені тим, як усе йде. Ми дійсно так вважаємо. Я тут, щоб сказати вам – ми на шляху до перемоги на цих виборах”, – сказав Байден.

Колишній віце-президент попросив своїх прихильників терпляче почекати, поки в штатах тривають підрахунки голосів.

“Ми розуміли, що через безпрецедентне дострокове голосування та голосування поштою, це займе якийсь час. Нам потрібно набратися терпіння, поки … важка робота з підрахунку голосів не буде закінчена, і вона не закінчиться, поки не будуть підраховані всі голоси, все бюлетені не будуть підраховані”, – продовжив Байден.