Здавалося б, що через повномасштабну війну Росії проти України, навчання та саморозвиток – це останнє, що буде цікавити українців. Але кожного дня наші люди доводять, що розвиток дорівнює боротьба. Адже, лише сильні та освічені люди можуть давати відсіч ворогу та гідно представляти свою країну на міжнародній арені. Варто пам’ятати, що мова – це теж зброя, яка може допомогти у вирішенні не лише повсякденних питань, а й у досягненні серйозних довгострокових цілей. Ще краще українці зрозуміли це у 2022 році, коли багатьом довелося покинути свої домівки у пошуках безпечного прихистку для себе та своїх близьких або змінити роботу на ту, яка вимагає володіння англійською або іншою іноземною мовою.

Багато українців уже володіють англійською на певному рівні. Усе таки, це мова бізнесу, туризму та міжнародного спілкування. Вивчення цієї мови відкриває нові можливості в особистому та професійному житті. Але побувавши у новій країні чи переїхавши туди, хоч і тимчасово, українці зрозуміли, наскільки важливо показати свою повагу та вдячність місцевим. Зробити це можна, зокрема, підтягнувши свою англійську до більш високого рівня, щоб спілкуватися з іноземцями, та вивчивши мову країни, у якій ти знаходишся. Усе, що потрібно, – це знайти зручний спосіб вивчати мову. Як? Вибір тут, насправді, невеликий. Звичайно, можна піти на курси, де у групі буде купа людей. Але після карантину всі зрозуміли, що сучасне навчання проходить не в тісних класах, а в онлайні.

Тож навіщо кудись їхати, якщо є викладачі онлайн? Досить витрачати зайвий час та нерви у трафіку, боятися застрягти у ліфті та долати десятки сходинок вниз та вгору, коли немає світла та не працює ліфт, дорогою на мовні курси. Вивчай мову вдома разом з українським освітнім продуктом Промова, який вдало об’єднав у собі різні формати навчання. Ця онлайн-платформа для вивчення іноземних мов розрахована на учнів будь-яких рівнів та з будь-якими цілями.

Чому «Промова» – це сучасний спосіб вивчення іноземних мов удома?

Доступ у застосунку та браузері. Ця онлайн-платформа для вивчення мов працює на різних гаджетах – як у застосунку, так і у веб-версії. А тому учень не прив’язаний до свого ноутбука чи комп’ютера. Студенти можуть вчитися у будь-якому місці та у будь-який час. У застосунку Promova можна вивчати нові слова, фрази та вирази, а також граматику більше ніж 15 мов. Щоб мати доступ до своїх результатів на будь-якому пристрої, потрібно лише зареєструватися та створити обліковий запис. Таким чином, студент може відслідковувати свій прогрес та розуміти, які теми вже пройдено. У застосунку можна навіть призначити індивідуальне заняття з професійним сертифікованим викладачем англійської або записатися на зустріч безкоштовного розмовного клубу. Для цього не потрібно бігти до свого ноутбуку. Бронювати можна хоч у метро! Головне – мати підключення до Інтернету. Покрокове навчання за рівнями. Promova – це зручний спосіб вивчати мову, бо на платформі людину не залишають розбиратися з контентом сам-на-сам. Звичайно, за бажанням, можна самостійно дослідити, які є лексичні уроки та де можна дізнатися більше про потрібну граматику. Але творці застосунку потурбувалися про те, щоб персоналізувати навчальний контент для студентів різних рівнів та зробити навчання покроковим. Для того, щоб отримати персоналізований план навчання, потрібно пройти короткий тест. Алгоритми визначать твій рівень і запропонують уроки відповідно до нього. Також платформа підкаже, з якого уроку варто почати навчання. Також на «Промова» доступні приватні та групові заняття з викладачами будь-якого рівня – від А0 до С2. Мікроуроки. Через вплив соцмереж, здатність людей довго фокусуватись на чомусь помітно погіршується. Кліпове мислення та сприйняття стало частиною нашого життя, а тому сучасне навчання потрібно адаптовувати під ці патерни. Український освітній продукт Promova подає свій навчальний контент через мікроуроки, які складаються з кількох флеш-карток. Це можуть бути лексичні уроки з веселими зображеннями для кращого запам’ятовування слів, короткі конспекти з граматикою або корисними порадами щодо вивчення мов. У мікроуроках є не лише потрібна інформація, але й практичні завдання, які допоможуть закріпити пройдений матеріал. Вивчення англійської англійською. Це головна фішка, яку пропонує «Промова». Спочатку такий підхід може видатися заскладним, особливо для новачків. Але боятися не варто. На платформі є уроки для всіх рівнів. Навпаки, що глибше людина занурюється в мову, то швидше і легше її опанує. До того ж, для тих, хто вивчає англійську англійською, доступно більше уроків та тематичних курсів. Спеціалізовані курси. Сучасне навчання орієнтоване на найрізноманітніші потреби своїх учнів. Саме тому на «Промова» можна знайти спеціалізовані курси англійської. Самостійно можна підтягнути свої навички у Business English, Travel English та English With TV Series. Але якщо студент хоче зосередитися на певному скілі чи варіанті англійської, на платформі є сертифіковані викладачі, які володіють мовою на рівні носіїв. Кожен охочий може взяти курс письма, розмовної англійської, англійської літератури, британської, американської чи австралійської англійської тощо. Навчальні матеріали високої якості. На Promova викладачі онлайн використовують лише професійні матеріали від Cambridge University Press та Oxford University Press. Плюс, викладачі адаптовують свої навчальні матеріали до потреб, побажань та інтересів своїх студентів. Тому, якщо комусь легше сприймати інформацію візуально, викладач підготує для уроку цікаві відео та картинки, наприклад, меми. Безкоштовний розмовний клуб. Щотижня «Промова» влаштовує зустрічі безкоштовного розмовного клубу англійської. Вони підходять тим, хто володіє англійською на рівні B1 (Intermediate) та вище. На кожному занятті розглядають нову тему, а відповідає за заняття сертифікований викладач англійської мови. Розвинені соціальні мережі та блог. В епоху діджиталізації складно уявити сучасне навчання без соцмереж. Гортаючи стрічку в Instagram чи Facebook або читаючи тематичні статті у блозі про вивчення мов від «Промова», студенти також можуть вивчати іноземні мови. Скоріше за все, такий контент буде запам’ятовуватися мимоволі без зусиль. Адже, що більше людина занурює себе у мовне середовище, то легше їй дається вивчення мови.

Пам’ятай, що сучасне навчання – це найкращий спосіб вивчення іноземних мов. Потрібно пристосовувати різні формати уроків до сучасних реалій та потреб студентів. Тоді навчання буде веселим процесом, а не мукою, як це було колись у школі.