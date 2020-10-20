Президент Володимир Зеленський виступив зі щорічним зверненням до Парламенту, у якому говорив про боротьбу з COVID-19, передвиборчу кампанію на місцевих виборах, складний 2020 рік та інше.

Про що ще говорив президент у своєму посланні, розповідають #Букви.

Перш за все Зеленський зазначив, що зазвичай народним депутатам роздавали “талмуд” із посланням президента, який ніхто не збирався читати.

“Час змінювати традиції. Перед вами є QR-код, за яким ви можете завантажити це послання”, – сказав Зеленський.

Перша теза – COVID-19

За словами президента, ніхто в Україні та світі навіть не здогадувався, що доведеться стикнутися з таким викликом.

“З початку поширення коронавірусу ми вжили жорстких і ефективних заходів. Ми обирали між двома сценаріями: поганим та ще гіршим – удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих. Звісно, ми обрали перший варіант”,– сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що в Україні була зруйнована система медичних лабораторій – їх залишилось лише п’ять.

За його словами, українській владі у боротьбі з коронавірусом вдалося:

зберегти життя тисячам українців і виграти дуже цінний час;

відновити вертикаль державний санітарних лікарів;

швидко подолати дефіцит на захисні засоби (маски востаннє закуповували в 2007 році та термін їхньої придатності давно минув). Маски та захисні костюми завозили з Китаю;

налагодити масштабне українське виробництво засобів індивідуального захисту;

підвищити зарплати медикам, що протидіють COVID-19 до 300% ( але через бюрократію були складнощі в регіонах, та “вони в минулому”);

запустити клінічні випробування українських препаратів, що мінімізують ризики ускладнень і смертності від COVID-19.

домовитися з європейськими партнерами щодо постачання вакцини проти COVID-19.

Володимир Зеленський зауважив, що в Україні смертність від COVID-19 значно менша від європейських країн – 1,9%, у Німеччині – 4%, у Франції – 9%, у Великій Британії – 11%.

Друга теза – передвиборча кампанія під час карантину

Зеленський зауважив, що під час епідемії у регіонах проводить багатотисячні концерти, незважаючи на рішення уряду про заборону таких дійств.

“Це гра у злого поліцейського в столиці та доброго – на місцях”.

“Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде більшою. Але кількість хворих і померлих буде на вашій совісті”, – наголосив президент.

Третя теза – складний 2020 рік

За словами Володимира Зеленського, 2020 рік приніс Україні немало лиха:

COVID-19;

збиття пасажирського літака МАУ в Ірані;

масштабні лісові пожежі, на Луганщині зокрема;

паводок на заході України;

посуха на півдні;

падіння літака з військовими льотчиками та курсантами на Харківщині.

“Маємо зробити кардинальні зміни та стати сильнішими. Кардинально змінити підхід до будівництва країни. Запобігати загрозам, щоб не долати наслідки. Маємо запровадити нову філософію – стійка країна, що завжди є готовою до всього. Або здатна максимально швидко адаптуватися та протидіяти новим загрозам”, – заявив Володимир Зеленський.

Четверта теза – завершення війни на Донбасі

Зеленський підкреслив здобутки у цьому напрямку:

розблокування Нормандського процесу, “що був фактично заблокованим із 2016 року”;

звільнення 136 полонених, зокрема моряків, Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Станіслава Асєєва та інших. “Процес звільнення триває”;

режим тиші триває 86-й день поспіль. “Чи ідеальний він – ні, чи є порушення – так! Чи є спроби його зірвати – безумовно! За всі ці дні ми маємо одну бойову втрату”, – сказав Зеленський;

українські дипломати працюють для підготовки проведення наступного Нормандського саміту в Берліні;

країни ЄС, Велика Британія, США, Канада, Туреччина та інші продовжують політику санкцій і підтримки України.

Ще серед здобутків Зеленський назвав:

відновлення мосту і дороги в Станиці Луганській;

вирішення питання щодо питної води на Донбасі;

облаштування зручних пунктів пропуску, зокрема на межі з Кримом.

“З цього року молодь з ОРДЛО та Криму може вступати в українські виші та навчатися там безкоштовно. Аби люди там знали новини з України не від Кісельова, ми запустили телеканал “Дом”, що мовиться на Крим і на Донбас. Шквал постійної критики з боку Росії говорить по те, що справа рухається у правильному напрямку”, – сказав Володимир Зеленський.

П’ята теза – питання Криму

“Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари зазнають регулярних переслідувань – світ не має забути про Крим”, – підкреслив президент.

У питанні Криму Зеленський назвав наступні здобутки:

повернення Криму у міжнародний порядок денний;

створення формату “Кримська платформа”, що передбачає координацію міжнародних зусиль для захисту прав жителів і деокупації півострова.

Президент підкреслив, що таку ініціативу вже проговорив із представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини.

Теза шоста – реінтеграція окупованих територій

За словами Зеленського, українці повинні розуміти, що після повернення окупованих територій там має розпочатися безпечна реінтеграція. Мова йде про пакет законів щодо перехідного періоду.

Безпечна реінтеграція передбачатиме:

амністію українців, що опинилися в заручниках у окупанта і на чиїх руках немає крові (мова йде не про всіх і не про уникнення відповідальності);

стратегію розвитку економіки Донеччини та Луганщини, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами;

підтримку української армії. Про скорочення видатків на військо мова не йде.

“У 2020-му бюджет на армію став найбільшим за усю історію України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. Я не дозволю, щоб бюджет на армію зменшився. Як мінімум він залишиться на рівні цього року – 117 млрд грн. Тобто на 15 млрд більше ніж в епоху бігбордів про армію. Конгрес США затвердив військову допомогу Україні у розмірі 250 млн доларів. У Великій Британії ми підписали угоду на 1 млрд 250 млн фунтів для зміцнення військово-морського флоту України. Ми очікуємо на швидкісні катери класу “Айленд”. Спільно з Туреччиною будемо виготовляти корвети, двигуни та військові дрони, розвивати системи ПВО”, – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що уряд починає будувати дві військово-морські бази.

А ще добровольці отримали статус учасників бойових дій.

Теза сьома – народовладдя

За словами Зеленського, громадяни мають довіряти державі. Саме тому важливим пунктом його передвиборчої програми було народовладдя.

Президент зауважив, що український народ – готовий ухвалювати рішення. Як приклад, він зробив дві революції 2004-го та 2014 років. Також був референдум про незалежність у 1991 році.

“Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля ухвалення рішення – буде, це обов’язок держави”, – заявив Володимир Зеленський.

Теза восьма – імпічмент і відповідальність нардепів

За словами Зеленського, відповідні закони в Україні будуть працювати. Так, депутат від провладної президентської партії після зняття недоторканості отримав підозру від НАБУ та опинився в СІЗО.

“За кнопкодавство – кримінальна відповідальність. За прогули – штрафи. Позбавили державного фінансування ті партії, що не потрапили у Раду”, – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що ухвалено Виборчий кодекс із відкритими списками та ліквідована мажоритарка.