Про що ще говорив президент у своєму посланні, розповідають #Букви.
Перш за все Зеленський зазначив, що зазвичай народним депутатам роздавали “талмуд” із посланням президента, який ніхто не збирався читати.
“Час змінювати традиції. Перед вами є QR-код, за яким ви можете завантажити це послання”, – сказав Зеленський.
Перша теза – COVID-19
За словами президента, ніхто в Україні та світі навіть не здогадувався, що доведеться стикнутися з таким викликом.
“З початку поширення коронавірусу ми вжили жорстких і ефективних заходів. Ми обирали між двома сценаріями: поганим та ще гіршим – удар по економіці через карантин чи величезна кількість хворих і померлих. Звісно, ми обрали перший варіант”,– сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що в Україні була зруйнована система медичних лабораторій – їх залишилось лише п’ять.
За його словами, українській владі у боротьбі з коронавірусом вдалося:
- зберегти життя тисячам українців і виграти дуже цінний час;
- відновити вертикаль державний санітарних лікарів;
- швидко подолати дефіцит на захисні засоби (маски востаннє закуповували в 2007 році та термін їхньої придатності давно минув). Маски та захисні костюми завозили з Китаю;
- налагодити масштабне українське виробництво засобів індивідуального захисту;
- підвищити зарплати медикам, що протидіють COVID-19 до 300% ( але через бюрократію були складнощі в регіонах, та “вони в минулому”);
- запустити клінічні випробування українських препаратів, що мінімізують ризики ускладнень і смертності від COVID-19.
- домовитися з європейськими партнерами щодо постачання вакцини проти COVID-19.
Володимир Зеленський зауважив, що в Україні смертність від COVID-19 значно менша від європейських країн – 1,9%, у Німеччині – 4%, у Франції – 9%, у Великій Британії – 11%.
Друга теза – передвиборча кампанія під час карантину
Зеленський зауважив, що під час епідемії у регіонах проводить багатотисячні концерти, незважаючи на рішення уряду про заборону таких дійств.
“Це гра у злого поліцейського в столиці та доброго – на місцях”.
“Знайте, можливо, кількість голосів за вас у вашому регіоні буде більшою. Але кількість хворих і померлих буде на вашій совісті”, – наголосив президент.
Третя теза – складний 2020 рік
За словами Володимира Зеленського, 2020 рік приніс Україні немало лиха:
- COVID-19;
- збиття пасажирського літака МАУ в Ірані;
- масштабні лісові пожежі, на Луганщині зокрема;
- паводок на заході України;
- посуха на півдні;
- падіння літака з військовими льотчиками та курсантами на Харківщині.
“Маємо зробити кардинальні зміни та стати сильнішими. Кардинально змінити підхід до будівництва країни. Запобігати загрозам, щоб не долати наслідки. Маємо запровадити нову філософію – стійка країна, що завжди є готовою до всього. Або здатна максимально швидко адаптуватися та протидіяти новим загрозам”, – заявив Володимир Зеленський.
Четверта теза – завершення війни на Донбасі
Зеленський підкреслив здобутки у цьому напрямку:
- розблокування Нормандського процесу, “що був фактично заблокованим із 2016 року”;
- звільнення 136 полонених, зокрема моряків, Олега Сенцова, Едема Бекірова, Олександра Кольченка, Станіслава Асєєва та інших. “Процес звільнення триває”;
- режим тиші триває 86-й день поспіль. “Чи ідеальний він – ні, чи є порушення – так! Чи є спроби його зірвати – безумовно! За всі ці дні ми маємо одну бойову втрату”, – сказав Зеленський;
- українські дипломати працюють для підготовки проведення наступного Нормандського саміту в Берліні;
- країни ЄС, Велика Британія, США, Канада, Туреччина та інші продовжують політику санкцій і підтримки України.
Ще серед здобутків Зеленський назвав:
- відновлення мосту і дороги в Станиці Луганській;
- вирішення питання щодо питної води на Донбасі;
- облаштування зручних пунктів пропуску, зокрема на межі з Кримом.
“З цього року молодь з ОРДЛО та Криму може вступати в українські виші та навчатися там безкоштовно. Аби люди там знали новини з України не від Кісельова, ми запустили телеканал “Дом”, що мовиться на Крим і на Донбас. Шквал постійної критики з боку Росії говорить по те, що справа рухається у правильному напрямку”, – сказав Володимир Зеленський.
П’ята теза – питання Криму
“Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари зазнають регулярних переслідувань – світ не має забути про Крим”, – підкреслив президент.
У питанні Криму Зеленський назвав наступні здобутки:
- повернення Криму у міжнародний порядок денний;
- створення формату “Кримська платформа”, що передбачає координацію міжнародних зусиль для захисту прав жителів і деокупації півострова.
- Президент підкреслив, що таку ініціативу вже проговорив із представниками ЄС, Великої Британії, Канади, Туреччини.
Теза шоста – реінтеграція окупованих територій
За словами Зеленського, українці повинні розуміти, що після повернення окупованих територій там має розпочатися безпечна реінтеграція. Мова йде про пакет законів щодо перехідного періоду.
Безпечна реінтеграція передбачатиме:
- амністію українців, що опинилися в заручниках у окупанта і на чиїх руках немає крові (мова йде не про всіх і не про уникнення відповідальності);
- стратегію розвитку економіки Донеччини та Луганщини, що включатиме податкові та митні преференції, страхування військово-політичних ризиків для інвесторів, арбітраж за міжнародними стандартами;
- підтримку української армії. Про скорочення видатків на військо мова не йде.
“У 2020-му бюджет на армію став найбільшим за усю історію України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. Я не дозволю, щоб бюджет на армію зменшився. Як мінімум він залишиться на рівні цього року – 117 млрд грн. Тобто на 15 млрд більше ніж в епоху бігбордів про армію. Конгрес США затвердив військову допомогу Україні у розмірі 250 млн доларів. У Великій Британії ми підписали угоду на 1 млрд 250 млн фунтів для зміцнення військово-морського флоту України. Ми очікуємо на швидкісні катери класу “Айленд”. Спільно з Туреччиною будемо виготовляти корвети, двигуни та військові дрони, розвивати системи ПВО”, – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави підкреслив, що уряд починає будувати дві військово-морські бази.
А ще добровольці отримали статус учасників бойових дій.
Теза сьома – народовладдя
За словами Зеленського, громадяни мають довіряти державі. Саме тому важливим пунктом його передвиборчої програми було народовладдя.
Президент зауважив, що український народ – готовий ухвалювати рішення. Як приклад, він зробив дві революції 2004-го та 2014 років. Також був референдум про незалежність у 1991 році.
“Народовладдя в Україні буде. Всебічний доступ громадян до інформації задля ухвалення рішення – буде, це обов’язок держави”, – заявив Володимир Зеленський.
Теза восьма – імпічмент і відповідальність нардепів
За словами Зеленського, відповідні закони в Україні будуть працювати. Так, депутат від провладної президентської партії після зняття недоторканості отримав підозру від НАБУ та опинився в СІЗО.
“За кнопкодавство – кримінальна відповідальність. За прогули – штрафи. Позбавили державного фінансування ті партії, що не потрапили у Раду”, – сказав Зеленський.
Президент підкреслив, що ухвалено Виборчий кодекс із відкритими списками та ліквідована мажоритарка.