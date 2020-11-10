Коли сенатор Камала Гарріс виголошувала свою першу промову в якості обраного віцепрезидента її слухали навіть маленькі дівчатка.

Про це пише CNN.

Соціальні мережі буквально наводнили фото дітей, які завмерли біля екранів телевізорів, коли Гарріс звернулася до нації.

Гарріс – перша жінка, перша темношкіра людина і перша людина з Південної Азії, яка стала обраним віцепрезидентом США. Її перемога, як розповіли CNN мами дівчаток, доводить молодим жінкам і дівчатам, що в своєму житті вони можуть мріяти про будь-що аж до посади в Білому домі.

У 2016 році Ханна Ніколс дивилася новини про президентські вибори, тримаючи на руках свою маленьку дочку. Чотири роки по тому вона знову притиснула дочку до себе, і на цей раз чотирирічна дівчинка схвильовано спостерігала за нею.

Ніколс поділилася фотографією своєї дочки в піжамі, яка пильно спостерігала за Гарріс.

Але до кінцевому підсумку довгі промови Гарріс набридли маленькій дівчинці. Але Ніколс сказала, що вона продовжує говорити зі своєю дочкою про важливість перемоги Гарріс і про важливість доброти.

Семирічна дочка Розі Гусман-Снайдер Еліана спостерігала за виступом Гарріс з ноутбука.

Гусман-Снайдер сказала, що її “серце вибухнуло”, коли вона почула, як Гарріс сказала, що вона не буде останньою жінкою в Білому домі. За словами мами, її дочка дуже пильно спостерігала за промовою Камали Гарріс.

За словами жінки, перемога Гарріс відчувається як “піднятися в повітря і побачити більш світле майбутнє”.

Дві племінниці Кассандри Бономм, 2 і 3 роки, легковажно грали перед телевізором в Гамільтоні, штат Нью-Джерсі.

“Одного разу ці двоє зможуть балотуватися в будь-який офіс, який вони хочуть, і про них не будуть судити за кольором їх шкіри. Справжня мрія”, – сказав Бонхомм CNN.

Нілам Патель Кроулі з Дарема, Північна Кароліна, спостерігала, як її однорічна дочка, змішаної раси, як власне і Харріс, вдивлялася в обраного віцепрезидента, коли та зверталася до нації в суботу.

За словами Патель Кроулі, їй було важливо побачити жінку, яка “розділяє расову приналежність її дочки”.

“Це надихає розуміти, що у неї будуть нескінченні можливості, і що вона може бачити через Камалу, як можуть виглядати ці можливості”, – сказала мама.