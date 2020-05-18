Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, при дотриманні регламентів і умов безпеки, почнуть працювати:
- промислові ринки;
- великі магазини площею до 1000 м кв;
- спортзали і фітнесцентри, крім басейнів.
Також в столиці планують після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.
“Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо відповідне рішення уряду”, – зазначив Віталій Кличко.
За словами мера, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.
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