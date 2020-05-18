Після 22 травня в Києві, як і в інших регіонах країни, почнеться наступний етап послаблення карантину: почнуть працювати промислові ринки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, при дотриманні регламентів і умов безпеки, почнуть працювати:

промислові ринки;

великі магазини площею до 1000 м кв;

спортзали і фітнесцентри, крім басейнів.

Також в столиці планують після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту в звичайному режимі.

“Зараз ми поступово збільшуємо кількість одиниць рухомого складу і кількість маршрутів наземного громадського транспорту. Готовий Київ з 25 травня відновити і роботу метро. Ми чекаємо відповідне рішення уряду”, – зазначив Віталій Кличко.

За словами мера, великі торгово-розважальні центри потрібно відкривати тоді, коли почне працювати метро.