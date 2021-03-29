Ведуча російського пропагандистського телеканалу "Перший" Катерина Стриженова впала під час прямого етеру. Тижнем раніше в її ж шоу активно висміювали президента Джо Байдена, який впав на сходах.

Про це повідомляють #Букви.

29 березня під час прямого етеру ток-шоу “Вторая мировая: пересмотр истории. Время покажет” обговорювали, зокрема, Голодомор.

Оголошуючи про рекламну паузу, Стриженова сказала: “Ви нам запропонували покаятися, розділити ці поняття і те, що від голоду страждали лише на Україні. Ми бачимо, як ви це робите. Така політика. За що ще ми повинні покаятися – після реклами”.

Після цього вона зробила кілька кроків назад і впала. У фінальній версії шоу, яку залили на YouTube-канал телеканалу, цей фрагмент вирізали. Утім, залишилися перезалиті іншими користувачами кадри.

Після виходу з рекламної паузи її співведучий Руслан Осташко повідомив, що Стриженова впала та пошкодила руку. Після цього моменту шоу він вів самостійно.

“Ми дуже емоційно обговорювали дуже важливу тему: за що ще ми маємо покаятися. Під час цього обговорення Катерина Стриженова оступилася, пошкодила руку, наразі їй надається медична допомога”, — пояснив Осташко.

Примітно, що 22 березня в етері випуску шоу “Борьба за гендер. Время покажет” ведучі висміювали президента США Джо Байдена, який кілька разів впав на сходах.