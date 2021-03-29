Про це повідомляють #Букви.
29 березня під час прямого етеру ток-шоу “Вторая мировая: пересмотр истории. Время покажет” обговорювали, зокрема, Голодомор.
Оголошуючи про рекламну паузу, Стриженова сказала: “Ви нам запропонували покаятися, розділити ці поняття і те, що від голоду страждали лише на Україні. Ми бачимо, як ви це робите. Така політика. За що ще ми повинні покаятися – після реклами”.
Після цього вона зробила кілька кроків назад і впала. У фінальній версії шоу, яку залили на YouTube-канал телеканалу, цей фрагмент вирізали. Утім, залишилися перезалиті іншими користувачами кадри.
Після виходу з рекламної паузи її співведучий Руслан Осташко повідомив, що Стриженова впала та пошкодила руку. Після цього моменту шоу він вів самостійно.
“Ми дуже емоційно обговорювали дуже важливу тему: за що ще ми маємо покаятися. Під час цього обговорення Катерина Стриженова оступилася, пошкодила руку, наразі їй надається медична допомога”, — пояснив Осташко.
Примітно, що 22 березня в етері випуску шоу “Борьба за гендер. Время покажет” ведучі висміювали президента США Джо Байдена, який кілька разів впав на сходах.
- Раніше #Букви поговорили з одним з ініціаторів ідеї Центру протидії дезінформації Артемом Біденком про російську пропаганду, її роль в окупації Криму та еволюцію.