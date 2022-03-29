Російські пропагандисти створили черговий фейк про нібито бої в Одеській області. Проте саме відео зняли на території РФ, на Уралі.

Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Російські пропагандисти намагаються показати, що нібито Збройним Силам України протистоїть армія РФ на цьому напрямку. За словами Сергія Братчука, головними героями фейку стали бійці з вигаданої організації “Вільні громадяни — жителі Одеси”. Відео поширюють у соціальних мережах, щоб створити ілюзію вторгнення в Одеську область.

Раніше речник ОВА попереджав, що війська РФ можуть розповсюджувати подібні фейки. 27 березня їхні пропагандисти повідомили про нібито замінування будівлі Одеського академічного театру опери та балету. Тоді мешканців регіону закликали “фільтрувати інформацію” та не реагувати на фейкові повідомлення, які розсилає ворог.