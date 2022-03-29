Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Російські пропагандисти намагаються показати, що нібито Збройним Силам України протистоїть армія РФ на цьому напрямку. За словами Сергія Братчука, головними героями фейку стали бійці з вигаданої організації “Вільні громадяни — жителі Одеси”. Відео поширюють у соціальних мережах, щоб створити ілюзію вторгнення в Одеську область.
Раніше речник ОВА попереджав, що війська РФ можуть розповсюджувати подібні фейки. 27 березня їхні пропагандисти повідомили про нібито замінування будівлі Одеського академічного театру опери та балету. Тоді мешканців регіону закликали “фільтрувати інформацію” та не реагувати на фейкові повідомлення, які розсилає ворог.
- Нагадаємо, хакери з Anonymous оприлюднили документ міністерства оборони Росії, в якому йдеться про необхідність створення фейкових відео, на яких українські військові буцімто знущаються з російських полонених.
- Російська служба BBC опублікувала коментар буцімто представника російського мільярдера Романа Абрамовича стосовно отруєння ним під час російсько-українських перемовин у Києві, де описувалася хронологія подій і навіть його симптоми. Згодом у виданні визнали, що опублікована ними інформація не є коректною.
- ЦРУ та українська влада спростовують інформацію про отруєння хімічною зброєю учасників російсько-українських перемовин.