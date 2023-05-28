Джерело: Міноборони Великої Британії.
“Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль”, – йдеться у повідомленні.
Відтак, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.
Своєю чергою, 21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.
“Зміна тональності розмов тісно перегукується з радянським відчуттям примусу суспільства. Це також підкреслює, що вище керівництво РФ, ймовірно, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні”, – наголосили у розвідці Сполученого Королівства.
- На думку британських розвідників, найманці ПВК “Вагнер”, ймовірно, продовжать наступальні операції на Донбасі, коли відновлять свої сили після місяців виснажливої боротьби за Бахмут.
- Найманці ПВК “Вагнер” відступають з Бахмута Донецької області з метою відновитися та перегрупуватися в тилу, так як російські наступальні операції в місті поступово зменшуються.