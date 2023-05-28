Останнім часом у російському публічному просторі все частіше почали з'являтися заклики до примусу суспільства працювати "на благо війни", що нагадує радянську модель.

Джерело: Міноборони Великої Британії.

“Протягом останніх тижнів тон публічних дебатів у Росії перейшов від простого покарання тих, хто критикує війну в Україні, до закликів до громадян активно жертвувати собою на підтримку військових зусиль”, – йдеться у повідомленні.

Відтак, російські державні ЗМІ та бізнес-групи звернулися до Міністерства економіки з проханням дозволити шестиденний робочий тиждень для працівників з огляду на економічні вимоги війни, очевидно, без додаткової оплати.

Своєю чергою, 21 травня 2023 року провідна російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що громадяни повинні працювати на заводах з виробництва боєприпасів по дві додаткові години щодня після своєї основної роботи.

“Зміна тональності розмов тісно перегукується з радянським відчуттям примусу суспільства. Це також підкреслює, що вище керівництво РФ, ймовірно, вважає економічні показники вирішальним фактором перемоги у війні”, – наголосили у розвідці Сполученого Королівства.