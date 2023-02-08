Російський пропагандист Ігор Мангушев з позивним "Берег" помер після того, як йому прострелили голову в тилу російських військових. Лідер російського націоналістичного руху "Світла Русь" закликав до геноциду українців та влаштував виступ з людським черепом, за його словами, захисника "Азовсталі".

Про це повідомило пропагандистське “РИА Новости“.

4 лютого йому вистрелили в голову, після чого доставили до нейрохірургії м. Стаханов, так званої “ЛНР”. Він помер від наслідків вогнепального поранення.

Чоловік виступав з людським черепом під час стендап-шоу. Під час нього він закликав до знищення України та захоплення земель Росією.

На виступ пропагандиста відреагував український омбудсмен Дмитро Лубінець, який заявив, що РФ порушує міжнародне гуманітарне право не лише стосовно живих, а й мертвих. За його словами, у такий спосіб росіянин хотів заподіяти біль родичам захисників “Азовсталі”.

“Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже повідомив про це відео голові групи щодо встановлення фактів Слідчої комісії ООН по Україні Олі Солванга та звернуся до Офісу Генерального прокурора України”, — заявляв омбудсмен.

Ігор Мангушев є російським пропагандистом та ватажком терористичного підрозділу ПВК “Єнот”. Він брав участь у бойових діях у Луганській області. Чоловік очолював російський націоналістичний рух “Світла Русь”. Представники ПВК з 2014 року брали участь в бойових діях в Україні, анексії Криму та “засвітилися” у Сирії. Сам себе він називав вантюристом і політтехнологом.

Крім того, він перебуває у базі “Миротворця” у статусі військового злочинця та учасника повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Мангушев особисто погрожував розправою творцям “Бази даних”.