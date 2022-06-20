Подальше оформлення Кремлем свого вторгнення в Україну як "спеціальної військової операції", а не як війни, активно заважає російським збройним силам.

Про це інформує американське аналітичне агентство Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони Великобританії повідомило 19 червня, що російська влада намагається знайти законні засоби для покарання військових інакомислячих і тих, хто відмовляється від мобілізації, оскільки класифікація конфлікту в Україні як «спеціальна військова операція» виключає законні каральні заходи, які можуть бути застосовані. працював під час офіційної війни.

Раніше ISW оцінював, що Кремль розглядає війну як “спеціальну операцію”, що посилює послідовні проблеми з поганим сприйняттям російського військового керівництва серед російських націоналістів, проблемами з оплатою військ, відсутністю наявних сил і нечіткими цілями серед російських військ. Кремль продовжує намагатися вести велику і важку війну в Україні силами, зібраними для того, що, як Кремль помилково припустив, буде коротким вторгненням проти символічного українського опору. Кремль продовжує намагатися виправити цей фундаментальний недолік у своїй “спеціальній військовій операції”.

Загальна ситуація на фронті:

Зосередженої російської артилерії в поєднанні з ймовірно малочисельними піхотними підрозділами залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька.

Разом з тим, російські війська продовжують готуватися до наступу на Слов’янськ з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана.

ЗС РФ зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південної осі через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж кордону Херсонської та Миколаївської областей.

Однак, успішні українські контратаки в районі Запоріжжя змушують російські війська кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.

Російські війська, ймовірно, проводять артилерійські обстріли під фальшивим прапором по території, яку контролює Росія, щоб розігнати українські настрої та заохочувати мобілізацію сил-посередників.