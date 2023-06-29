Джерело: “Детектор Медіа”, посилаючись на VoxCheck
Як повідомляється, відповідні фото опублікували анонімні Telegram-канали, що транслюють прокремлівську риторику. На світлині Вінтонів зображений з шевроном-прапором Канади.
Водночас, підписуючи фото, пропагандисти відзначили, що нібито за повідомленнями французьких джерел, “останніми днями російська армія посилила удари по Міжнародному легіону ЗСУ, що формується з іноземних найманців, на території Луганської області”.
У виданні наголосили, що це — неправда.
Зазначається, що фактчекери проєкту VoxCheck знайшли фото Романа Вінтоніва у Twitter, датоване 8 травнем 2022 року. Під світлиною журналіст подякував за нещодавній візит прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та позначив його в дописі.
Як зауважили у виданні, Роман Вінтонів служить у 112-ій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ та є громадянином України, а не іноземним добровольцем.
“У такий спосіб російські пропагандисти намагаються створити видимість, що Росія воює проти колективного Заходу”, – резюмували в “Детектор Медіа”.
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