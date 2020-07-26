Про це повідомляє видання “Крим.Реалії” з посиланням на пресслужбу МНС Росії в Криму.
“Пошукові роботи в селі Строганівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії”, – йдеться в повідомленні пресслужби МНС.
Хлопчика знайшли у вигрібній ямі поруч з будинком.
Про загибель дитини також повідомив правозахисник Микола Полозов.
Батько дитини Руслан Сулейманов – фігурант другої сімферопольської справи організації “Хізб ут-Тахрір”.
- Дитина зникла 24 липня. Пошуками займалися співробітники російської поліції, кінологи, представники управління МНС Росії в Криму і волонтери.