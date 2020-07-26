Про це повідомляє видання “Крим.Реалії” з посиланням на пресслужбу МНС Росії в Криму.

“Пошукові роботи в селі Строганівка Сімферопольського району завершені. На жаль, виявлено тіло дитини 2017 року народження без ознак життя. Ведуться слідчі дії”, – йдеться в повідомленні пресслужби МНС.

Хлопчика знайшли у вигрібній ямі поруч з будинком.

Про загибель дитини також повідомив правозахисник Микола Полозов.

Фото з відкритих джерел

Батько дитини Руслан Сулейманов – фігурант другої сімферопольської справи організації “Хізб ут-Тахрір”.

  • Дитина зникла 24 липня. Пошуками займалися співробітники російської поліції, кінологи, представники управління МНС Росії в Криму і волонтери.